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10 причин, почему тебе нечего надеть: исправляем ситуацию навсегда

3:00
Моя семья » Красота и стиль

Если каждое утро ты судорожно перебираешь одежду и никак не можешь найти подходящий наряд, значит, пора разобраться, в чем проблема. Возможно, дело вовсе не в количестве вещей, а в твоем подходе к шопингу и организации гардероба. Вот 10 распространенных ошибок и советы, как их избежать.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Ты покупаешь одно и то же

  • Черные skinny-джинсы идеальны, но не стоит забивать ими весь шкаф. Вместо третьей пары попробуй выбрать что-то новое, например, mom jeans или брюки-"бойфренды".

Спонтанные эксперименты

  • Желание "выйти из зоны комфорта" часто заканчивается покупкой ярко-салатового платья, которое так и остается лежать в шкафу. Изменяй стиль постепенно: начни с вещей, которые впишутся в твой гардероб, но добавят немного свежести.

Нет плана для новой покупки

  • Купила блестящий кроп-топ и не знаешь, с чем его носить? Перед покупкой всегда представляй, как новая вещь будет сочетаться с твоей одеждой.

Хранение вещей из прошлого

  • Джинсы из 9-го класса могут напоминать о школьных победах, но если ты не носишь их уже 10 лет, они только занимают место. Расстанься с ними и освободи пространство для вещей, которые действительно подходят тебе сейчас.

Отсутствие базы

  • Без базового гардероба любая попытка выглядеть стильно обречена на провал. Базовые вещи — это фундамент, без которого даже самые модные тренды теряют смысл.

Ставка только на тренды

  • Модные вещи меняются каждый сезон. Если ты строишь гардероб только на них, то придется полностью обновлять его каждые полгода. Вместо этого сосредоточься на универсальных вещах и добавляй тренды дозированно.

Шопинг на распродажах

  • Скидки — это ловушка, которая приводит к покупке ненужных вещей. Если вещь не подходит тебе, ее цена не имеет значения. Покупай только то, что действительно впишется в твой гардероб.

Хаос в шкафу

  • Бардак в гардеробе не позволяет увидеть, что у тебя уже есть. Разбери вещи, избавься от лишнего, и ты удивишься, как легко стало выбирать наряды.

Неверный учет особенностей фигуры

  • Важно не просто учитывать тип фигуры, но и примерять вещи с критичным взглядом. Не покупай одежду, которая выглядит хорошо только на вешалке.

Покупки на будущее

  • Одежда на размер меньше или платье, которое "подойдет для идеального случая", вряд ли будет носиться. Сосредоточься на вещах, которые ты сможешь надеть прямо сейчас.

Как справиться с проблемой

  • Разбери гардероб: избавься от лишнего.
  • Создай базу: выбери универсальные вещи, которые легко комбинировать.
  • Планируй покупки: продумывай, с чем носить новую одежду.
  • Не покупай импульсивно: всегда примеряй вещи и оценивай их практичность.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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