10 причин, почему тебе нечего надеть: исправляем ситуацию навсегда

3:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если каждое утро ты судорожно перебираешь одежду и никак не можешь найти подходящий наряд, значит, пора разобраться, в чем проблема. Возможно, дело вовсе не в количестве вещей, а в твоем подходе к шопингу и организации гардероба. Вот 10 распространенных ошибок и советы, как их избежать.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Ты покупаешь одно и то же

Черные skinny-джинсы идеальны, но не стоит забивать ими весь шкаф. Вместо третьей пары попробуй выбрать что-то новое, например, mom jeans или брюки-"бойфренды".

Спонтанные эксперименты

Желание "выйти из зоны комфорта" часто заканчивается покупкой ярко-салатового платья, которое так и остается лежать в шкафу. Изменяй стиль постепенно: начни с вещей, которые впишутся в твой гардероб, но добавят немного свежести.

Нет плана для новой покупки

Купила блестящий кроп-топ и не знаешь, с чем его носить? Перед покупкой всегда представляй, как новая вещь будет сочетаться с твоей одеждой.

Хранение вещей из прошлого

Джинсы из 9-го класса могут напоминать о школьных победах, но если ты не носишь их уже 10 лет, они только занимают место. Расстанься с ними и освободи пространство для вещей, которые действительно подходят тебе сейчас.

Отсутствие базы

Без базового гардероба любая попытка выглядеть стильно обречена на провал. Базовые вещи — это фундамент, без которого даже самые модные тренды теряют смысл.

Ставка только на тренды

Модные вещи меняются каждый сезон. Если ты строишь гардероб только на них, то придется полностью обновлять его каждые полгода. Вместо этого сосредоточься на универсальных вещах и добавляй тренды дозированно.

Шопинг на распродажах

Скидки — это ловушка, которая приводит к покупке ненужных вещей. Если вещь не подходит тебе, ее цена не имеет значения. Покупай только то, что действительно впишется в твой гардероб.

Хаос в шкафу

Бардак в гардеробе не позволяет увидеть, что у тебя уже есть. Разбери вещи, избавься от лишнего, и ты удивишься, как легко стало выбирать наряды.

Неверный учет особенностей фигуры

Важно не просто учитывать тип фигуры, но и примерять вещи с критичным взглядом. Не покупай одежду, которая выглядит хорошо только на вешалке.

Покупки на будущее

Одежда на размер меньше или платье, которое "подойдет для идеального случая", вряд ли будет носиться. Сосредоточься на вещах, которые ты сможешь надеть прямо сейчас.

Как справиться с проблемой

Разбери гардероб: избавься от лишнего.

избавься от лишнего. Создай базу: выбери универсальные вещи, которые легко комбинировать.

выбери универсальные вещи, которые легко комбинировать. Планируй покупки: продумывай, с чем носить новую одежду.

продумывай, с чем носить новую одежду. Не покупай импульсивно: всегда примеряй вещи и оценивай их практичность.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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