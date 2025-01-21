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Простые способы уменьшить носогубные складки без инъекций

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Носогубные складки — это естественная часть процесса старения, но многие люди стремятся замедлить их появление и сделать их менее выраженными. Есть несколько эффективных методов, которые помогают сохранить кожу вокруг рта гладкой и упругой без необходимости обращаться к инъекциям. Мы поделимся простыми упражнениями и правилами по уходу за кожей, которые могут помочь предотвратить появление носогубных складок.

Красивая улыбка
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Красивая улыбка

Упражнения для лица

Фейсбилдинг — это тренировка для мышц лица, которая помогает укрепить их и предотвратить появление морщин. Для уменьшения носогубных складок можно делать простые упражнения, такие как:

  1. Упражнение с губами: Сожмите губы в трубочку, вытягивая их вперед, а затем расслабьте. Повторите 10-15 раз.
  2. Упражнение с пальцами: Положите пальцы на область носогубных складок и мягко потяните кожу вверх, удерживая в этом положении несколько секунд. Повторите несколько раз.

Уход за кожей

Для того чтобы кожа оставалась упругой и эластичной, важно правильно её увлажнять и питать. Включите в уход средства с гиалуроновой кислотой, ретинолом и витаминами С и Е. Эти компоненты способствуют увлажнению и стимулируют выработку коллагена.

Защита от солнца

Солнечные лучи ускоряют процесс старения кожи, поэтому использование солнцезащитных средств с SPF — обязательное условие для профилактики носогубных складок.

Здоровое питание и сон

Регулярный полноценный сон и сбалансированное питание, богатое витаминами и минералами, помогут поддерживать кожу в хорошем состоянии и замедлить процесс её старения.

Предотвратить появление носогубных складок без инъекций вполне реально, если подходить к этому вопросу комплексно. Регулярные упражнения для лица и грамотный уход помогут сохранить кожу вокруг рта упругой и молодой на долгие годы.

Уточнения

Фейсбилдинг — это комплекс упражнений самомассажа, направленный на укрепление мышц лица и шеи.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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