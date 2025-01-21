Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
10 стереотипов о стиле, которые давно пора забыть
Зачем сажать лён на даче: польза и декоративность
Котлеты, которые тают во рту: простой кулинарный секрет
Ошибки при выборе зимних шин, которые могут стоить жизни
Домашний фарш: 8 советов, которые помогут сделать его сочным и вкусным
Вырастить хурму на даче: реально ли? Ольга Воронова отвечает
Шесть вещей, которые могут убить вас в машине
Чистим плиту без химии: экологичные лайфхаки для кухни
Готовимся к приезду гостей: как разгладить шторы без утюга

Простой рецепт парафинотерапии для гладкой и мягкой кожи рук

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Красивые и ухоженные руки — важная часть образа, но из-за частого контакта с водой, бытовой химией и холодным воздухом кожа становится сухой и грубой. Один из лучших способов вернуть ей мягкость и гладкость — это парафинотерапия. Процедура глубоко увлажняет, питает и защищает кожу, а сделать её можно даже в домашних условиях.

Руки
Фото: commons.wikimedia.org by Luisfi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Руки

Чем полезна парафинотерапия?

Парафин создает на коже плёнку, которая помогает удерживать влагу, улучшает кровообращение и усиливает проникновение полезных компонентов. В результате:

  1. Кожа становится более мягкой и гладкой.
  2. Исчезает сухость и шелушение.
  3. Мелкие морщинки разглаживаются.
  4. Улучшается эластичность и тонус.

Эта процедура особенно полезна в осенне-зимний период, когда кожа рук страдает от холода и ветра.

Как сделать парафинотерапию дома?

Вам понадобится:

  • 300-400 г косметического парафина
  • 1 ч. ложка кокосового или оливкового масла
  • увлажняющий крем
  • перчатки или пищевой пакет
  • тёплые махровые варежки или полотенце

Процесс:

Растопите парафин на водяной бане. Добавьте масло для дополнительного питания. Пока парафин немного остывает, нанесите на руки увлажняющий крем. Окуните кисти в парафин на несколько секунд, затем выньте и подождите, пока слой застынет. Повторите 3-4 раза. Наденьте перчатки и укутайте руки полотенцем на 15-20 минут. Снимите парафин и насладитесь результатом!

Регулярное проведение парафинотерапии сделает кожу рук нежной, ухоженной и защищенной от негативных факторов.

Уточнения

Парафинотерапия парафинолечение, — метод альтернативной медицины, теплолечение с применением нагретого парафина в качестве теплоносителя.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Как налоговая узнаёт, что вы сдаёте квартиру и скрываете доходы
Недвижимость
Как налоговая узнаёт, что вы сдаёте квартиру и скрываете доходы Аудио 
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию Аудио 
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Садоводство, цветоводство
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая Аудио 
Популярное
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, чем ему не понравился новый дизайн входа в московский метрополитен.

Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Последние материалы
Ошибки при выборе зимних шин, которые могут стоить жизни
Домашний фарш: 8 советов, которые помогут сделать его сочным и вкусным
Вырастить хурму на даче: реально ли? Ольга Воронова отвечает
В США высказали опасения из-за прогресса Китая в разработке истребителей
Шесть вещей, которые могут убить вас в машине
Чистим плиту без химии: экологичные лайфхаки для кухни
Готовимся к приезду гостей: как разгладить шторы без утюга
Купание кошки: почему нельзя мыть питомца человеческим шампунем
Как получить компенсацию за задержку рейса
Сергей Лазарев испугался публиковать радугу, чтобы не навлечь на себя гнев хейтеров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.