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Как понять, что вашим волосам не хватает белка или увлажнения?

2:42
Моя семья » Красота и стиль

Здоровье волос зависит от правильного соотношения белка и увлажняющих компонентов. Белок (кератин) делает локоны прочными, а влага обеспечивает их эластичность. Дисбаланс этих элементов приводит к ломкости, тусклости или потере упругости. Разберёмся, как определить, чего именно не хватает вашим волосам, и как восстановить их здоровье.

Девушка держит волосы
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка держит волосы

Почему важно соблюдать баланс белка и влаги?

Волосы состоят преимущественно из белка (кератина), который придаёт им прочность и структуру. Однако без достаточного увлажнения даже самые крепкие локоны могут стать ломкими и безжизненными. Напротив, при переизбытке влаги без достаточного количества белка волосы теряют плотность, становятся чрезмерно мягкими, склонными к спутыванию и растяжению. Чтобы локоны оставались здоровыми, важно найти золотую середину.

Признаки нехватки белка

Если в волосах недостаточно белка, это проявляется следующими признаками:

  • Повышенная ломкость — волосы легко рвутся и секутся.
  • Жёсткость и сухость — пряди кажутся тусклыми и грубыми на ощупь.
  • Отсутствие упругости — при растяжении волос быстро рвётся, а не возвращается в исходное состояние.
  • Пористость и ослабленность — особенно заметно после окрашивания или химической завивки.

Что делать?

Добавьте в уход укрепляющие маски, сыворотки с кератином, протеинами шелка и коллагеном.

Признаки нехватки увлажнения

Обезвоженные волосы можно определить по следующим характеристикам:

  • Пушистость и спутывание — волосы выглядят неопрятно, трудно расчёсываются.
  • Тусклый цвет — пряди теряют блеск, выглядят безжизненными.
  • Электризация — волосы становятся лёгкими, пушатся, особенно в сухом воздухе.
  • Отсутствие эластичности — пряди растягиваются, но не рвутся, остаются мягкими и вялыми.

Что делать?

Используйте увлажняющие маски с гиалуроновой кислотой, маслами, алоэ вера и глицерином.

Как найти баланс?

Лучший способ определить потребности волос — провести тест. Намочите чистую прядь и аккуратно растяните её:

  1. Если она легко рвётся — не хватает белка.
  2. Если растягивается и не возвращается в прежнюю форму — не хватает увлажнения.

Чередуйте кератиновые и увлажняющие маски, следите за реакцией волос и подбирайте уход индивидуально. Соблюдение этого баланса поможет локонам оставаться сильными, упругими и блестящими.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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