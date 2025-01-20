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Простой антивозрастной напиток, который уменьшает морщины после 40

2:28
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Что содержит этот напиток

Этот простой напиток сочетает фрукты и другие натуральные ингредиенты, богатые витаминами и антиоксидантами, которые помогают поддерживать уровень коллагена в организме.

Апельсины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Апельсины
  1. Апельсиновый сок и клубника. Апельсины и клубника полны витамина С, который необходим для естественного производства коллагена. Витамин С усиливает эластичность кожи и защищает клетки от повреждений, вызванных солнечным излучением и загрязнением. Витамин С является одним из важнейших факторов для выработки коллагена и поддержания здоровой кожи.
  2. Ананас. Ананас содержит бромелайн — фермент, который помогает не только в пищеварении, но и в укреплении коллагена. Бромелайн помогает организму эффективнее расщеплять белки, усиливая синтез коллагена и улучшая состояние кожи.
  3. Семена чиа. Семена чиа богаты омега-3 жирными кислотами, известными своими противовоспалительными и увлажняющими свойствами. Омега-3 защищают кожу от сухости и воспаления, помогая обновлению клеток.
  4. Мед. Мед — натуральный противовоспалительный компонент, который помогает успокоить кожу и уменьшить покраснение. Кроме того, мед придает напитку естественную сладость, делая его вкуснее.
  5. Кокосовая вода. Кокосовая вода известна своими увлажняющими свойствами и мощным балансом электролитов, которые она предоставляет организму. Увлажнение важно для здоровья кожи и синтеза коллагена, так как оно помогает обновлять клетки и уменьшает сухость.

Как приготовить напиток

Выжмите сок из 1-2 апельсинов, чтобы получить свежий апельсиновый сок. Пюрируйте 6-7 ягод клубники и добавь их в стакан с апельсиновым соком. Разрежьте половину ананаса и положите 2-3 ломтика в блендер. Добавьте одну столовую ложку семян чиа и одну чайную ложку меда. Добавьте 200 мл кокосовой воды для увлажнения и мощных электролитов, которые помогут сохранить кожу увлажненной и здоровой.

Тщательно смешайте все ингредиенты в блендере до получения однородного напитка. Можно употреблять его утром или днем для наилучшего усвоения питательных веществ.

 

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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