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Оверсайз в одежде: как носить и оставаться стильной

2:11
Моя семья » Красота и стиль

Одежда оверсайз уже давно стала неотъемлемой частью модного гардероба. Однако несмотря на популярность, подобрать правильный образ с объемными вещами удается не всем. Следуя этим семи простым правилам, вы сможете создать гармоничный и стильный образ.

Девушка в одежде оверсайз
Фото: https://www.freepik.com by freeman-studio
Девушка в одежде оверсайз

Начинайте с одного объемного элемента

  • Если вы только начали экспериментировать с оверсайз, лучше ограничиться одной объемной вещью: худи, свитером или брюками. Сочетание нескольких вещей оверсайз одновременно требует опыта и чувства стиля, поэтому не рискуйте.

Выбирайте правильный размер

  • Оверсайз — это не просто вещь большего размера, она специально скроена для объемного эффекта. Если вы решили взять обычный свитер на размер больше, следите, чтобы разница не превышала двух размеров — иначе образ может стать неаккуратным.

Подчеркните талию

  • Чтобы избежать бесформенности, добавьте к образу ремень или пояс. Это поможет выделить фигуру и сделать образ более пропорциональным.

Добавьте каблуки

  • Каблуки помогают вытянуть силуэт в сочетаниях с объемной одеждой. Например, широкие брюки отлично смотрятся с ботильонами на устойчивом каблуке, а леггинсы или скинни — с классическими шпильками.

Играйте на контрастах

  • Объемные вещи идеально сочетаются с противоположными по стилю элементами. Например, объемный свитер можно носить с узкими джинсами, а кардиган крупной вязки — с легким шелковым платьем и грубыми ботинками.

Учитывайте особенности фигуры

  • Оверсайз подходит для любого телосложения, но важно учитывать индивидуальные особенности. Пышные формы лучше подчеркнуть пальто-коконом или широкими брюками с каблуками, избегая бесформенных платьев.

Не бойтесь света

  • Многие считают, что оверсайз лучше всего смотрится в черном цвете. Однако вещи светлых оттенков, особенно пастельных или нейтральных тонов, сделают ваш образ легче и свежее. Это отличный выбор для весны.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Оверсайз в одежде: как носить и оставаться стильной
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