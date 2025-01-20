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Как выглядеть женственно без четкой талии: простые советы

2:48
Моя семья » Красота и стиль

Тип фигуры "песочные часы" давно считается эталоном, ведь она позволяет выглядеть женственно практически в любой одежде. Но что делать, если природа не наградила четко выраженной талией? Это не проблема! Существует множество хитростей, которые помогут визуально скорректировать фигуру.

Женщина в пальто
Фото: Freepik by marymarkevich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в пальто

Используйте пояса и ремни

  • Один из самых простых способов подчеркнуть талию — добавить ремень или пояс. Его можно надеть поверх летнего платья, жакета или даже объемного свитера. Экспериментируйте с толщиной ремня, декором и фактурой — эффект будет заметен независимо от выбора.

Драпировка и складки

  • Складки, драпировки или декоративные элементы на юбках и платьях добавляют объем бедрам, а акцент автоматически переносится на талию. Такой прием особенно хорош для тех, кто хочет добавить женственности своему образу.

Заправляйте рубашки и блузы

  • Широкие рубашки и свободные блузы в бохо-стиле подходят даже тем, у кого отсутствует выраженная талия. Просто заправляйте их в джинсы, юбки или брюки с завышенной талией, чтобы создать эффект стройности и добавить структуру.

Платья с запахом

  • Платья с запахом — универсальное решение для любого случая. Они создают акцент на талии и подчеркивают женственность, при этом подходят для самых разных типов фигур.

Контрасты в одежде

  • Игра с контрастами — еще один способ визуально выделить талию. Например, темный низ в сочетании с более светлым верхом создаст иллюзию более узкой середины. Это же правило работает с принтами и фактурами.

Акцент на плечи

  • Если вы не хотите добавлять объем бедрам, перенесите акцент на верхнюю часть тела. Объемные плечи, которые вернулись к нам из 80-х, помогут создать эффект пропорциональной фигуры. Такой элемент можно найти в жакетах, пальто и даже платьях.

Завышенная талия

  • Джинсы и брюки с высокой посадкой визуально вытягивают фигуру и делают акцент на талии. Особенной популярностью пользуются mom jeans, которые уже несколько сезонов остаются в тренде.

А-силуэты

  • Платья, юбки и брюки А-силуэта — настоящая находка для девушек, желающих создать талию. Они придают объем там, где нужно, а дополнить их можно поясом или ремнем для достижения максимального эффекта.

Итог

  • Создание визуальной талии — это не сложно, если знать правильные приемы. Используйте эти лайфхаки, чтобы чувствовать себя уверенно и выглядеть женственно в любой ситуации.

Уточнения

Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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