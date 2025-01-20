8 признаков дешевой шубы, которые ты не замечала

Шуба — это символ роскоши и стиля, но бывает, что дорогая вещь выглядит не так, как хотелось бы. Некоторые детали могут сразу выдать дешёвый вид, и не всегда это связано с ценой. Мы собрали 8 признаков, по которым можно понять, что твоя шуба не выглядит так шикарно, как хотелось бы.

Фото: https://www.freepik.com by fxquadro Девушка в шубе

Перламутровая пуговица

В 90-х перламутровые пуговицы были популярным элементом на шубах, но с тех пор прошли годы. Сегодня такая деталь выглядит устаревшей и неактуальной. Если в твоей шубе присутствует большая перламутровая пуговица, возможно, стоит подумать о более современном варианте.

Сочетание разного меха

Когда шуба сшита из кусков разного меха, это сразу бросается в глаза. Особенно если отличаются основные части и, скажем, рукава или воротник. Это выглядит неестественно и вызывает ассоциации с неправильной реставрацией меха. Лучше избегать таких моделей.

Излишний декор

Шубы по своей сути — это уже роскошные вещи, и дополнительные металлические вставки или "драгоценные" камни могут только портить их. Такой декор придает изделию дешевый вид, а сам мех теряет свою натуральную красоту.

Плохой крой

Шуба с кройкой, напоминающей казачью бурку, — это большой минус. Такая форма выглядит неактуально и слишком громоздко. Не стоит выбирать модели, которые делают вас похожими на медведя в охоте, лучше отдать предпочтение элегантным силуэтам.

Шнурки в капюшоне

Шнурки в капюшоне шубы — это странное сочетание, которое напоминает пуховик, а не меховое изделие. Шнурки делают шубу не только неактуальной, но и визуально дешевле. Это лишний элемент, который не имеет места на шубах.

Декоративные части тела животных

Головы, лапки и другие части животных, прикрепленные к шубе как украшение, могут напугать или вызвать отвращение. Мы живем в современном мире, и такие элементы в одежде давно утратили актуальность, при этом они придают образу крайне дешевый вид.

Шуба в пол

Длинная шуба в пол может выглядеть красиво, но в условиях городской жизни она скорее неудобна. Особенно если тебе приходится ездить в метро или двигаться в ограниченном пространстве. Такая длина не только неудобна, но и добавляет лишний вес и громоздкость образу.

Плохой мех

Мех — это основной элемент, который определяет качество шубы. Если материал растянут или неправильно обработан, шуба будет выглядеть дешево и неэстетично. Плохой мех быстро теряет форму и не сидит по фигуре, поэтому важно выбирать шубы из качественного материала, проверенного производителя.

Уточнения

Шу́ба - обобщённое название любой длинной верхней меховой одежды в России, известное с XV века.



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