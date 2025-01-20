Рубашки-поло снова в моде: главный тренд весны 2025

Рубашки-поло снова на пике популярности! Этот универсальный предмет гардероба, придуманный еще Рене Лакостом, стал настоящим мастхэвом сезона. В 2025 году поло вернулись на подиумы, а модные дома предлагают невероятные варианты стилизации — от классических фасонов до неожиданных платьев и топов. Разбираем, как носить поло этой весной, чтобы выглядеть стильно.
От классики до экспериментов: поло на подиумах
Дизайнеры предлагают носить поло поверх рубашек и дополнять строгими пиджаками. Чтобы смягчить формальность, добавь женственные детали: юбку с рюшами, колготки и ботильоны. Такой образ отлично подойдет для первых весенних дней.
Элегантность и расслабленность в одном образе: два поло разных фасонов, дополненные металлическими брюками-палаццо и туфлями в тон. Этот трюк визуально вытягивает силуэт, делая его более изящным.
Полупрозрачные макси и модели с глубоким V-образным вырезом завоевали сердца модниц. Чтобы адаптировать такие платья для повседневной жизни, надевай их с топами и кардиганами, а украшения на шею помогут завершить образ.
Поло легко интегрировать в базовый гардероб. Сочетай их с джинсами и добавляй аксессуары по настроению:
Поло становятся идеальной базой, которая поддержит любую эстетику — от строгой до дерзкой.
Весной 2025 года рубашки-поло вновь доказали свою универсальность. Они подходят для офиса, прогулок, свиданий и даже ужинов в ресторане. Попробуй включить поло в свои образы — этот тренд точно останется в моде надолго.
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