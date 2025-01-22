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Топ-10 ошибок делового стиля, которые портят ваш образ

2:41
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, деловой стиль давно стал классикой: черный низ, белый верх, минимум украшений и строгие формы. Но такие шаблоны часто приводят к скучным и безликим образам. Давайте разберем главные ошибки, которые не только портят впечатление, но и могут мешать карьерному росту.

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Фото: commons.wikimedia.org by коворкинг-пространство Зона действия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Черный и только черный

  • Часто мы полагаем, что черный цвет — это эталон строгости и профессионализма. Однако полностью черный образ, особенно без акцентов, делает вас невидимкой. Добавьте яркие детали: пастельные тона, насыщенный красный или необычный крой.

Полное отсутствие украшений

  • Аксессуары могут дополнить ваш образ и сделать его запоминающимся. Небольшие серьги, шелковый платок или аккуратные часы подчеркнут стиль, не нарушая дресс-код.

Перебор с деталями

  • Другая крайность — это чрезмерность. Крупные серьги, кольца на каждом пальце и массивные ожерелья неуместны в офисе. Минимализм всегда выглядит выигрышно.

Слишком строгий образ

  • Деловой стиль не должен превращать вас в Людмилу Прокофьевну из "Служебного романа". Важно соблюдать баланс между трендами и офисным этикетом. Немного свободы в деталях сделает ваш образ современным и комфортным.

Чрезмерная модность

  • Даже если вы обожаете моду, золотые туфли и кричащие тренды оставьте для выходных. Выбирайте актуальные вещи, которые вписываются в корпоративную атмосферу.

Излишняя откровенность

  • Короткие юбки, глубокие вырезы и облегающие наряды в офисе неуместны. Подчеркнуть женственность можно элегантными решениями: юбкой миди, вырезом "лодочка" или удлиненным жакетом.

Ошибки в свободной пятнице

  • Даже в casual day важно выглядеть опрятно. Застиранные джинсы или спортивные костюмы создают впечатление небрежности. Демократичная, но стильная одежда — лучший выбор.

Ажурные колготки

  • Лето или нет, ажурные или сетчатые колготки недопустимы в деловом стиле. Если дресс-код требует колготок, выбирайте тонкие и однотонные модели.

Слишком яркий макияж

  • Выразительный макияж уместен для вечеринок, но не для офиса. Днем достаточно ровного тона, легкого румянца и туши.

Полное отсутствие косметики

  • Слишком бледный вид может создать впечатление усталости. Легкий дневной макияж добавит свежести и уверенности.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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