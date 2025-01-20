Что нельзя есть при розацеа? Исключите эти продукты из рациона

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1. Алкоголь. Алкогольные напитки, особенно красное вино, шампанское и пиво, часто вызывают расширение сосудов лица, что может усилить покраснение кожи.

2. Горячие напитки. Чай, кофе и другие горячие напитки могут спровоцировать прилив крови к лицу, вызывая покраснение и ощущение жара.

3. Острые специи. Острые приправы, такие как чили, перец, карри и горчица, также могут усиливать симптомы розацеа за счет расширения кровеносных сосудов.

4. Кофеин. Кофеин может стимулировать кровообращение и вызывать приливы, поэтому лучше ограничить потребление кофе, чая и энергетических напитков.

5. Молочные продукты. Некоторые люди отмечают ухудшение состояния после употребления молочных продуктов, таких как сыр, йогурт и молоко. Это связано с тем, что они могут содержать бактерии, вызывающие воспаление.

6. Цитрусовые фрукты. Лимоны, апельсины, грейпфруты и другие цитрусовые могут раздражать кожу и усиливать покраснение у некоторых людей.

7. Шоколад. Шоколад содержит вещества, которые могут способствовать расширению сосудов и усилению симптомов розацеа.

8. Маринады и соусы. Маринады, уксус, соевый соус и кетчуп содержат кислоты и соли, которые могут вызывать раздражение кожи.

9. Ферментация и дрожжи. Продукты, содержащие дрожжи, такие как хлеб, квас и пиво, а также ферментированные продукты, такие как кимчи и соленые огурцы, могут усугублять состояние кожи.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

Важно помнить, что каждый организм индивидуален, и реакция на определенные продукты может различаться. Рекомендуется вести пищевой дневник, чтобы отслеживать, какие продукты вызывают ухудшение симптомов, и корректировать рацион соответственно.

Уточнения

Роза́цеа (от лат. acne rosacea — розовые угри) — хроническое рецидивирующее заболевание кожи лица, характеризующееся гиперемией, расширением мелких и поверхностных сосудов кожи лица, образованием папул, пустул, отёком, телеангиэктазиями.





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