Экспресс-уход за волосами: три эффективных средства, которые заметно улучшают состояние локонов

Рассмотрим эффективные средства для улучшения состояния волос и уменьшения частоты их мытья. Они отлично зарекомендовали себя при регулярном использовании, попробуйте и вы внедрить их в свой ежедневный уход за волосами.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.
Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
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