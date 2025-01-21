Горчица для красоты волос: народные рецепты, которые действительно работают

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Наши прабабушки не имели большого выбора средств по уходу за волосами. Чтобы просто помыть голову, им приходилось прикладывать немало усилий. Волосы приводили в порядок с помощью природных компонентов: глины, золы, настоев крапивы, ромашки, хвои и других. Однако есть один способ, который можно использовать и в наше время — это использование горчицы для ухода за волосами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мытьё волос

Маска для волос с горчицей - это проверенное средство, о котором многие слышали. Для её приготовления нужно смешать несколько ложек горчичного порошка с мёдом и желтком, нанести на корни волос и оставить на некоторое время. Такая маска делает волосы более гладкими и способствует их быстрому росту. Однако мыть волосы можно и просто горчицей. Для этого нужно развести пару ложек горчичного порошка в воде до получения кашицы и нанести её на корни волос массирующими движениями. Через несколько минут следует распределить смесь по всей длине волос и оставить ещё на минуту. Горчица может слегка пощипывать кожу головы, но это ощущение можно перетерпеть. Чтобы смягчить действие горчицы, можно добавить к ней яйцо. После этого волосы нужно тщательно промыть под струёй воды, наклонив голову. После смывания горчичного порошка рекомендуется использовать обычный бальзам для волос. Это придаст причёске объём и ухоженный вид. Кроме того, волосы будут пачкаться медленнее. Если раньше вы мыли голову через день, то после использования горчицы интервалы между мытьём можно увеличить до трёх дней. Даже на третий день волосы будут выглядеть лучше, чем на второй после использования шампуня. И на расчёске будет оставаться меньше волос. Если вы не готовы полностью отказаться от шампуня в пользу горчицы, можно использовать её для полоскания волос. Для этого нужно выполнить все описанные выше шаги, но после обычного мытья головы.

Уточнения

Столо́вая горчи́ца — приправа из семян растений семейства Капустные (горчицы белой (Sinapis alba), горчицы сарептской (Brassica juncea) и горчицы чёрной (Brassica nigra)).





Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.



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