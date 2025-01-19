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Как выбрать хороший крем для рук? Обратите внимание на эти ингредиенты

2:24
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1. Глицерин. Глицерин является отличным увлажнителем, который притягивает влагу из воздуха и удерживает ее в коже. Он создает защитный барьер, предотвращающий испарение влаги.

Девушка
Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

2. Масло ши (каритэ). Масло ши обладает отличными увлажняющими свойствами и содержит витамины A и E, которые помогают восстанавливать и защищать кожу. Оно также способствует заживлению мелких трещин и ранок.

3. Кокосовое масло. Кокосовое масло глубоко проникает в кожу, увлажняя и питая её. Оно также обладает антибактериальными свойствами, что делает его полезным для защиты кожи от инфекций.

4. Вазелин (петролатум). Вазелин образует на поверхности кожи тонкую пленку, которая предотвращает потерю влаги. Это особенно полезно для очень сухих и потрескавшихся рук.

5. Аллантоин. Аллантоин способствует регенерации клеток кожи и уменьшает раздражение. Он часто используется в продуктах для ухода за поврежденной кожей.

6. Пантенол (провитамин B5). Пантенол ускоряет процесс заживления и восстановления кожи, улучшает её эластичность и увлажненность. Этот ингредиент особенно полезен при наличии трещин и раздражений.

7. Гидролизированный коллаген. Коллаген помогает укрепить структуру кожи, делая её более упругой и гладкой. Он также способствует восстановлению повреждений и уменьшению морщин.

8. Витамин E. Витамин E является мощным антиоксидантом, который защищает кожу от воздействия свободных радикалов и ускоряет процессы регенерации. Он также помогает уменьшить воспаление и покраснение.

9. Церамиды. Церамиды являются важными компонентами липидного барьера кожи. Они помогают удерживать влагу и предотвращают обезвоживание.

10. Урсоловая кислота. Урсоловая кислота стимулирует выработку коллагена и эластина, улучшая текстуру и внешний вид кожи. Она также обладает противовоспалительными свойствами.

 

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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