7 советов, как устранить сухость рук в зимний период

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1. Увлажнение. Регулярное использование увлажняющего крема поможет сохранить кожу мягкой и эластичной. Лучше всего выбирать кремы с такими ингредиентами, как глицерин, масло ши, кокосовое масло или вазелин. Наносить крем стоит после каждого мытья рук и перед выходом на улицу.

Фото: Freepik Мытье рук

2. Ношение перчаток. Перчатки защищают руки от холодного ветра и мороза. Носите их каждый раз, когда выходите на улицу зимой. Также полезно надевать перчатки при выполнении домашних дел, таких как уборка или мытье посуды, чтобы защитить кожу от агрессивных моющих средств.

3. Использование мягкого мыла. Выбирайте мыло без сильных ароматизаторов и красителей, так как они могут сушить кожу. Лучше использовать мягкие очищающие средства с увлажняющими компонентами.

4. Питание и питье. Пейте достаточно воды, чтобы поддерживать уровень увлажнения организма изнутри. Включайте в рацион продукты, богатые витаминами А, Е и жирными кислотами омега-3, такие как орехи, рыба, авокадо и оливковое масло.

5. Парафиновые ванночки. Это процедура, которая помогает глубоко увлажнить и смягчить кожу рук. Парафин растапливают до жидкого состояния, затем окунают в него руки и оставляют на некоторое время. После этого парафин застывает, образуя защитную пленку.

6. Избегание горячей воды. Горячая вода может еще больше высушивать кожу. Старайтесь мыть руки теплой водой и избегать длительного контакта с горячей водой.

7. Маски для рук. Раз в неделю делайте маски для рук. Например, можно смешать мед, оливковое масло и немного лимонного сока, нанести смесь на руки и оставить на 15-20 минут, а затем смыть теплой водой.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить здоровье и красоту своих рук даже в самые холодные зимние дни.

Уточнения

Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.



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