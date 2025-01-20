Три эффективных маски для волос из продуктов, которые найдутся в любом холодильнике

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В холодильнике каждой женщины есть всё необходимое для того, чтобы волосы выглядели здоровыми и красивыми. Из самых простых продуктов можно приготовить эффективные маски для волос.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с волнистыми волосами

Маска с репейным маслом. Для этой маски понадобится 1 столовая ложка мёда (если нужно дополнительное питание), 2 столовые ложки репейного масла и 1 яичный желток. Масло следует слегка подогреть, затем смешать с остальными ингредиентами. Нанесите смесь на кожу головы и волосы, помассируйте, а затем распределите по всей длине. Оберните голову полотенцем и оставьте маску на 2 часа. Тщательно смойте шампунем и высушите волосы. Они станут крепкими, блестящими и будут лучше расти. Маска со сметаной. Смешайте 2 столовые ложки сметаны с 1 столовой ложкой оливкового масла и нанесите на чистые влажные волосы. Особое внимание уделите кончикам. Оставьте маску на 30 минут, затем смойте тёплой водой с шампунем. Вы будете удивлены, насколько шелковистыми и мягкими станут ваши волосы. Маска с бананом. Разомните банан в пюре, добавьте оливковое масло и хорошо перемешайте. Нанесите смесь на влажные волосы, равномерно распределите по всей длине и оставьте на 30 минут. Затем смойте водой с шампунем. Ваши волосы станут мягкими, послушными и будут красиво блестеть.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.