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Три эффективных маски для волос из продуктов, которые найдутся в любом холодильнике

1:34
Моя семья » Красота и стиль

В холодильнике каждой женщины есть всё необходимое для того, чтобы волосы выглядели здоровыми и красивыми. Из самых простых продуктов можно приготовить эффективные маски для волос.

Девушка с волнистыми волосами
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с волнистыми волосами
  1. Маска с репейным маслом. Для этой маски понадобится 1 столовая ложка мёда (если нужно дополнительное питание), 2 столовые ложки репейного масла и 1 яичный желток. Масло следует слегка подогреть, затем смешать с остальными ингредиентами. Нанесите смесь на кожу головы и волосы, помассируйте, а затем распределите по всей длине. Оберните голову полотенцем и оставьте маску на 2 часа. Тщательно смойте шампунем и высушите волосы. Они станут крепкими, блестящими и будут лучше расти.
  2. Маска со сметаной. Смешайте 2 столовые ложки сметаны с 1 столовой ложкой оливкового масла и нанесите на чистые влажные волосы. Особое внимание уделите кончикам. Оставьте маску на 30 минут, затем смойте тёплой водой с шампунем. Вы будете удивлены, насколько шелковистыми и мягкими станут ваши волосы.
  3. Маска с бананом. Разомните банан в пюре, добавьте оливковое масло и хорошо перемешайте. Нанесите смесь на влажные волосы, равномерно распределите по всей длине и оставьте на 30 минут. Затем смойте водой с шампунем. Ваши волосы станут мягкими, послушными и будут красиво блестеть.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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