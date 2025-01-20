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Беспроигрышные модели платьев, которые всегда в тренде

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Платья — универсальная и неотъемлемая часть женского гардероба. Они способны добавить элегантности и подчеркнуть индивидуальность. Но какие модели будут актуальны всегда, независимо от модных тенденций? Разберёмся, какие платья стоит иметь в своём шкафу.

Девушка в платье
Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в платье

Классическое маленькое чёрное платье

Маленькое чёрное платье— безусловная классика. Оно никогда не выйдет из моды благодаря своей универсальности. Это платье подходит для любого случая, будь то вечеринка, деловая встреча или романтический ужин. Его можно дополнить разными аксессуарами и обувью, меняя образ в зависимости от ситуации.

Платье-футляр 

Платье-футляр — идеальный выбор для офисных и деловых встреч. Оно подчёркивает фигуру и выглядит сдержанно, но элегантно. Эта модель прекрасно подходит для повседневных образов, а также для более торжественных случаев, если добавить яркие аксессуары.

Макси-платье 

Макси-платье — это всегда стильный и женственный вариант. Оно идеально подходит для летних прогулок, вечеринок на открытом воздухе или даже для свадьбы. Благодаря своему разнообразию фасонов и тканей, макси-платье можно носить в любое время года.

Платье-рубашка 

Платье-рубашка — ещё один бессмертный тренд. Оно сочетает в себе удобство и стиль, подходя как для офиса, так и для отдыха. Вариативность длины и кроя позволяет выбрать модель, подходящую для разных типов фигуры.

Эти модели платьев всегда будут актуальны, независимо от сезона или модных трендов. Они универсальны и способны подчеркнуть любую женственность, подходя под разные события и образы.

Уточнения

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви. Также предмет женского гардероба, обязательно с достаточно длинными полами, укрывающими тело и верхнюю часть ног.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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