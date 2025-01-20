В чём отличие дневного и ночного ухода за лицом?

Каждый этап ухода за собой имеет свою цель. Днём кожа нуждается в защите от внешних факторов, а ночью – в восстановлении и питании. Понимание различий между дневным и ночным уходом поможет поддерживать её здоровье и молодость.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тонер для лица

Дневной уход – защита и увлажнение

В течение дня кожа сталкивается с воздействием ультрафиолета, загрязнений и сухого воздуха. Основные задачи дневного ухода – увлажнение, защита и подготовка к макияжу. В утренний ритуал стоит включить:

Очищение – мягкие гели или пенки убирают излишки себума и остатки ночного ухода.

– мягкие гели или пенки убирают излишки себума и остатки ночного ухода. Тонизирование – помогает восстановить баланс кожи.

– помогает восстановить баланс кожи. Увлажнение – лёгкие кремы или сыворотки предотвращают обезвоживание.

– лёгкие кремы или сыворотки предотвращают обезвоживание. Защита – крем с SPF защищает от фотостарения.

Ночной уход – восстановление и питание

Ночью кожа активно обновляется, поэтому в это время важны питательные и восстанавливающие компоненты. Вечерний уход включает:

Глубокое очищение – удаление макияжа и загрязнений.

– удаление макияжа и загрязнений. Тонизирование – подготовка кожи к нанесению активных компонентов.

– подготовка кожи к нанесению активных компонентов. Сыворотки и масла – направлены на увлажнение, антивозрастной уход или борьбу с воспалениями.

– направлены на увлажнение, антивозрастной уход или борьбу с воспалениями. Питательный крем – помогает коже восстановиться.

Дневной и ночной уход должны дополнять друг друга. Регулярное соблюдение этих этапов поможет сохранить здоровье и молодость кожи.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.



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