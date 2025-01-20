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В чём отличие дневного и ночного ухода за лицом?

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Каждый этап ухода за собой имеет свою цель. Днём кожа нуждается в защите от внешних факторов, а ночью – в восстановлении и питании. Понимание различий между дневным и ночным уходом поможет поддерживать её здоровье и молодость.

Тонер для лица
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонер для лица

Дневной уход – защита и увлажнение

В течение дня кожа сталкивается с воздействием ультрафиолета, загрязнений и сухого воздуха. Основные задачи дневного ухода – увлажнение, защита и подготовка к макияжу. В утренний ритуал стоит включить:

  • Очищение – мягкие гели или пенки убирают излишки себума и остатки ночного ухода.
  • Тонизирование – помогает восстановить баланс кожи.
  • Увлажнение – лёгкие кремы или сыворотки предотвращают обезвоживание.
  • Защита – крем с SPF защищает от фотостарения.

Ночной уход – восстановление и питание

Ночью кожа активно обновляется, поэтому в это время важны питательные и восстанавливающие компоненты. Вечерний уход включает:

  • Глубокое очищение – удаление макияжа и загрязнений.
  • Тонизирование – подготовка кожи к нанесению активных компонентов.
  • Сыворотки и масла – направлены на увлажнение, антивозрастной уход или борьбу с воспалениями.
  • Питательный крем – помогает коже восстановиться.

Дневной и ночной уход должны дополнять друг друга. Регулярное соблюдение этих этапов поможет сохранить здоровье и молодость кожи.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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