В чём отличие дневного и ночного ухода за лицом?

Каждый этап ухода за собой имеет свою цель. Днём кожа нуждается в защите от внешних факторов, а ночью – в восстановлении и питании. Понимание различий между дневным и ночным уходом поможет поддерживать её здоровье и молодость.
В течение дня кожа сталкивается с воздействием ультрафиолета, загрязнений и сухого воздуха. Основные задачи дневного ухода – увлажнение, защита и подготовка к макияжу. В утренний ритуал стоит включить:
Ночью кожа активно обновляется, поэтому в это время важны питательные и восстанавливающие компоненты. Вечерний уход включает:
Дневной и ночной уход должны дополнять друг друга. Регулярное соблюдение этих этапов поможет сохранить здоровье и молодость кожи.
Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.
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