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Модные правила по сочетанию разных металлов в украшениях

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Ранее сочетание золота и серебра считалось стилистической ошибкой, но современные модные тенденции доказали обратное. Сегодня смешение металлов — это актуальный тренд, который помогает создать стильные и выразительные образы. Разберёмся, как сочетать золото и серебро так, чтобы это выглядело модно и элегантно.

Золото
Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Золото

Смешивайте металлы постепенно

Если вы только начинаете носить золото и серебро вместе, начните с одного украшения, в котором сочетаются оба металла, например, часов или кольца. Это создаст плавный переход и облегчит подбор остальных аксессуаров.

Выбирайте украшения в одном стиле

Совмещайте металлы в аксессуарах, которые похожи по дизайну и форме. Например, минималистичные кольца и браслеты в лаконичном стиле будут выглядеть элегантно, даже если выполнены из разных металлов.

Соблюдайте баланс

Лучше всего придерживаться равномерного распределения металлов или сделать один из них основным, а другой — акцентным. Например, если вы носите больше золотых украшений, добавьте тонкий серебряный браслет или серьги.

Обращайте внимание на общий образ

Украшения должны гармонировать не только друг с другом, но и с вашим нарядом. Если образ выдержан в тёплых тонах, лучше добавить больше золота, а для холодных оттенков одежды подойдёт серебро.

Используйте объединяющий элемент

Это может быть общий дизайн украшений, одинаковые вставки из камней или определённая текстура металла. Например, если и золотые, и серебряные аксессуары имеют матовое покрытие, они будут выглядеть более гармонично.

Носить золото и серебро вместе — это не ошибка, а стильный приём, который поможет сделать образ современным и оригинальным. Главное — соблюдать баланс, подбирать украшения в одном стиле и не бояться экспериментов.

Уточнения

Мета́ллы — группа химических элементов, обладающих в виде простых веществ при нормальных условиях характерными металлическими свойствами, такими как высокие тепло- и электропроводность, положительный температурный коэффициент сопротивления, высокая пластичность, ковкость и характерный металлический блеск.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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