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Почему недосып вызывает отёки и как бороться с проблемой?

1:34
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Качественный сон — это не только отдых, но и важный процесс восстановления организма. Однако если спать недостаточно, могут появиться неприятные последствия, в том числе отёки лица и тела. Мы расскажем, почему так происходит, и как минимизировать этот эффект.

Бессонница
Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессонница

Как недосып влияет на отёки?

Во время сна организм регулирует баланс жидкости, поддерживает правильную работу сосудов и лимфатической системы. Если сна не хватает, обменные процессы замедляются, сосуды расширяются, а лимфа застаивается, что приводит к скоплению жидкости и появлению отёков. Кроме того, недостаток отдыха повышает уровень кортизола, который задерживает воду в тканях.

Как бороться с отёками из-за недосыпа?

  • Нормализуйте сон – старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки.
  • Пейте больше воды – достаточное увлажнение помогает организму правильно перераспределять жидкость.
  • Уменьшите потребление соли – избыток натрия способствует задержке воды.
  • Используйте лимфодренажные техники – массаж лица и тела улучшает циркуляцию жидкости.
  • Контролируйте стресс – высокий уровень кортизола ухудшает водный баланс организма.

Недостаток сна влияет на здоровье и внешний вид, вызывая отёки и ухудшая самочувствие. Чтобы предотвратить эту проблему, важно соблюдать режим сна, следить за питанием и правильно ухаживать за кожей.

Уточнения

Деприва́ция сна — недостаток или полное отсутствие сна.

Отёк — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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