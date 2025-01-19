Почему недосып вызывает отёки и как бороться с проблемой?

Качественный сон — это не только отдых, но и важный процесс восстановления организма. Однако если спать недостаточно, могут появиться неприятные последствия, в том числе отёки лица и тела. Мы расскажем, почему так происходит, и как минимизировать этот эффект.
Во время сна организм регулирует баланс жидкости, поддерживает правильную работу сосудов и лимфатической системы. Если сна не хватает, обменные процессы замедляются, сосуды расширяются, а лимфа застаивается, что приводит к скоплению жидкости и появлению отёков. Кроме того, недостаток отдыха повышает уровень кортизола, который задерживает воду в тканях.
Недостаток сна влияет на здоровье и внешний вид, вызывая отёки и ухудшая самочувствие. Чтобы предотвратить эту проблему, важно соблюдать режим сна, следить за питанием и правильно ухаживать за кожей.
Деприва́ция сна — недостаток или полное отсутствие сна.
Отёк — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
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