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Лучшие вечерние ритуалы для красоты и душевного спокойствия

2:39
Моя семья » Красота и стиль

После напряжённого дня важно не только ухаживать за кожей, но и позволить себе расслабиться. Вечерняя бьюти-рутина — это не просто уход за лицом и телом, а целый ритуал, помогающий снять стресс и подготовить организм к полноценному отдыху. Простые, но эффективные шаги помогут вам чувствовать себя ухоженной и спокойной перед сном.

Девушка
Фото: freepik by gpointstudio
Девушка

Очищение кожи и тела

Первый шаг — деликатное очищение. Тёплый душ или ванна помогают расслабить мышцы, улучшить кровообращение и подготовить кожу к последующим этапам ухода. Используйте мягкие очищающие средства без агрессивных компонентов, чтобы избежать сухости и раздражения. Для лица подойдёт гидрофильное масло или мицеллярная вода, за которыми последует умывание с пенкой или гелем.

Глубокое увлажнение и питание

После очищения коже нужно восполнить потерянную влагу. Ночной крем с гиалуроновой кислотой, сыворотка с витамином С или питательная маска помогут восстановить эпидермис во время сна. Не забывайте и про тело — нанесите масло или лёгкий лосьон с увлажняющими компонентами, такими как алоэ вера, ши или кокосовое масло.

Расслабление через ароматерапию

Эфирные масла — мощный инструмент для снятия стресса. Запах лаванды, сандала, ванили или иланг-иланга помогает снизить тревожность и улучшить качество сна. Несколько капель можно добавить в аромалампу, на подушку или даже в тёплую ванну.

Лёгкий массаж для лица и тела

Небольшой массаж перед сном поможет расслабить мышцы и улучшить кровоток. Используйте роллер для лица или гуаша, чтобы снять напряжение, уменьшить отёки и подготовить кожу к ночному восстановлению. Массаж кожи головы с маслами укрепит волосы и снимет усталость.

Медитация и отказ от гаджетов

За 30–60 минут до сна желательно отказаться от экранов телефона и ноутбука, так как голубой свет мешает выработке мелатонина — гормона сна. Вместо этого попробуйте лёгкую медитацию, чтение книги или дыхательные упражнения. Это поможет быстрее уснуть и проснуться с ощущением свежести.

Вечерняя бьюти-рутина — это не только про уход за кожей, но и про заботу о себе. Добавьте в неё расслабляющие элементы, и тогда ваш сон станет крепче, а утреннее отражение в зеркале — более сияющим. 

Уточнения

Ве́чер — время суток, следующее за днём и предшествующее ночи.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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