Многослойность и потертости: создаем образ в стиле гранж

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Гранж — стиль, родившийся на волне музыкальной революции 90-х. Сначала он стал символом протеста, а теперь это осознанный выбор тех, кто ценит комфорт и индивидуальность. Готовы узнать, как воссоздать этот бунтарский дух в современном гардеробе.

Фото: https://www.freepik.com Подростки

История стиля: от гаражей до модных подиумов

Сиэтл 90-х: дождливые улицы, кофейни и музыканты в рваных джинсах и клетчатых рубашках. Именно так зародился гранж — не только музыкальное направление, но и стиль, который позже подхватили модные дома.

Когда в 1993 году Марк Джейкобс представил коллекцию, вдохновленную гранжем, его идеи посчитали слишком дерзкими. Сегодня такие образы стоят тысячи долларов у брендов вроде Balenciaga и Saint Laurent.

Гранж — это уже не просто протест, а символ уверенности и свободы.

Философия стиля

Главное в гранже — показать миру, что вы не боитесь быть собой. Это стиль небрежности, где потертости, многослойность и нестандартные сочетания становятся элементами свободы. Но важно помнить: гранж — это не неряшливость, а продуманная расслабленность.

Как создать базовый гардероб в стиле гранж

Верхняя одежда

Объемные джинсовки.

Кожаные косухи с потертостями.

Кардиганы крупной вязки.

Фланелевые рубашки оверсайз.

Основная одежда

Рваные джинсы (лучше с естественными потертостями).

Платья-комбинации.

Юбки макси.

Футболки с рок-мерчем.

Обувь

Грубые ботинки (например, Dr. Martens).

Потрепанные кеды или массивные кроссовки.

Принципы создания образов

Многослойность: наденте футболку, добавте клетчатую рубашку, сверху — объемный свитер. Чем больше слоев, тем аутентичнее.

Микс фактур: соединяйте кожу с трикотажем, кружево с денимом. Контрасты — залог успеха.

Игра с размерами: узкие джинсы и объемный свитер, мини-юбка и массивная куртка — в гранже это классика.

Гранж в офисе: возможно ли

Да, если адаптировать элементы под дресс-код:

Замените рваные джинсы на брюки прямого кроя.

Оставьте свитер оверсайз, но выберите качественный материал;

Добавьте грубые ботинки к классическому костюму.

Топ ошибок в гранж-образа

Фабричные потертости: они часто выглядят неестественно. Выбирайте винтажные вещи.

они часто выглядят неестественно. Выбирайте винтажные вещи. Слишком продуманные образы: гранж — это свобода, а не четкая сочетаемость вещей.

гранж — это свобода, а не четкая сочетаемость вещей. Монохромность: гранж — это не готика. Добавляйте цвет через клетку и принты.

гранж — это не готика. Добавляйте цвет через клетку и принты. Полное копирование 90-х: адаптируйте стиль к современным реалиям.

Гранж для мужчин: свобода и стиль

Современный мужской гранж — это качественные материалы и продуманный образ. Винтажная джинсовка, грубые ботинки, кашемировый свитер — вот как выглядит обновлённый стиль. Добавьте серебряные украшения или кожаный браслет, чтобы завершить образ.

Теперь вы знаете, как вписать стиль гранж в свой гардероб и сделать это стильно и продуманно.

Уточнения

Стиль одежды - определённая акцентированность ансамбля, продиктованная следующими признаками: возрастом, полом, профессией, социальным статусом, принадлежностью к субкультуре, личным вкусом человека, эпохой жизни общества, национальностью, религиозной принадлежностью, уместностью, функциональностью, образом жизни и индивидуальными особенностями.



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