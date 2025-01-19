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Многослойность и потертости: создаем образ в стиле гранж

3:26
Моя семья » Красота и стиль

Гранж — стиль, родившийся на волне музыкальной революции 90-х. Сначала он стал символом протеста, а теперь это осознанный выбор тех, кто ценит комфорт и индивидуальность. Готовы узнать, как воссоздать этот бунтарский дух в современном гардеробе.

Подростки
Фото: https://www.freepik.com
Подростки

История стиля: от гаражей до модных подиумов

Сиэтл 90-х: дождливые улицы, кофейни и музыканты в рваных джинсах и клетчатых рубашках. Именно так зародился гранж — не только музыкальное направление, но и стиль, который позже подхватили модные дома.

Когда в 1993 году Марк Джейкобс представил коллекцию, вдохновленную гранжем, его идеи посчитали слишком дерзкими. Сегодня такие образы стоят тысячи долларов у брендов вроде Balenciaga и Saint Laurent.

Гранж — это уже не просто протест, а символ уверенности и свободы.

Философия стиля

Главное в гранже — показать миру, что вы не боитесь быть собой. Это стиль небрежности, где потертости, многослойность и нестандартные сочетания становятся элементами свободы. Но важно помнить: гранж — это не неряшливость, а продуманная расслабленность.

Как создать базовый гардероб в стиле гранж

Верхняя одежда

  • Объемные джинсовки.
  • Кожаные косухи с потертостями.
  • Кардиганы крупной вязки.
  • Фланелевые рубашки оверсайз.

Основная одежда

  • Рваные джинсы (лучше с естественными потертостями).
  • Платья-комбинации.
  • Юбки макси.
  • Футболки с рок-мерчем.

Обувь

  • Грубые ботинки (например, Dr. Martens).
  • Потрепанные кеды или массивные кроссовки.

Принципы создания образов

  • Многослойность: наденте футболку, добавте клетчатую рубашку, сверху — объемный свитер. Чем больше слоев, тем аутентичнее.
  • Микс фактур: соединяйте кожу с трикотажем, кружево с денимом. Контрасты — залог успеха.
  • Игра с размерами: узкие джинсы и объемный свитер, мини-юбка и массивная куртка — в гранже это классика.

Гранж в офисе: возможно ли

Да, если адаптировать элементы под дресс-код:

  • Замените рваные джинсы на брюки прямого кроя.
  • Оставьте свитер оверсайз, но выберите качественный материал;
  • Добавьте грубые ботинки к классическому костюму.

Топ ошибок в гранж-образа

  • Фабричные потертости: они часто выглядят неестественно. Выбирайте винтажные вещи.
  • Слишком продуманные образы: гранж — это свобода, а не четкая сочетаемость вещей.
  • Монохромность: гранж — это не готика. Добавляйте цвет через клетку и принты.
  • Полное копирование 90-х: адаптируйте стиль к современным реалиям.

Гранж для мужчин: свобода и стиль

Современный мужской гранж — это качественные материалы и продуманный образ. Винтажная джинсовка, грубые ботинки, кашемировый свитер — вот как выглядит обновлённый стиль. Добавьте серебряные украшения или кожаный браслет, чтобы завершить образ.

Теперь вы знаете, как вписать стиль гранж в свой гардероб и сделать это стильно и продуманно.

Уточнения

Стиль одежды - определённая акцентированность ансамбля, продиктованная следующими признаками: возрастом, полом, профессией, социальным статусом, принадлежностью к субкультуре, личным вкусом человека, эпохой жизни общества, национальностью, религиозной принадлежностью, уместностью, функциональностью, образом жизни и индивидуальными особенностями.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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