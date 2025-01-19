Многослойность и потертости: создаем образ в стиле гранж

Гранж — стиль, родившийся на волне музыкальной революции 90-х. Сначала он стал символом протеста, а теперь это осознанный выбор тех, кто ценит комфорт и индивидуальность. Готовы узнать, как воссоздать этот бунтарский дух в современном гардеробе.
Сиэтл 90-х: дождливые улицы, кофейни и музыканты в рваных джинсах и клетчатых рубашках. Именно так зародился гранж — не только музыкальное направление, но и стиль, который позже подхватили модные дома.
Когда в 1993 году Марк Джейкобс представил коллекцию, вдохновленную гранжем, его идеи посчитали слишком дерзкими. Сегодня такие образы стоят тысячи долларов у брендов вроде Balenciaga и Saint Laurent.
Гранж — это уже не просто протест, а символ уверенности и свободы.
Главное в гранже — показать миру, что вы не боитесь быть собой. Это стиль небрежности, где потертости, многослойность и нестандартные сочетания становятся элементами свободы. Но важно помнить: гранж — это не неряшливость, а продуманная расслабленность.
Да, если адаптировать элементы под дресс-код:
Современный мужской гранж — это качественные материалы и продуманный образ. Винтажная джинсовка, грубые ботинки, кашемировый свитер — вот как выглядит обновлённый стиль. Добавьте серебряные украшения или кожаный браслет, чтобы завершить образ.
Теперь вы знаете, как вписать стиль гранж в свой гардероб и сделать это стильно и продуманно.
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