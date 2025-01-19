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Самые опасные бьюти-процедуры: уроки прошлого для современных женщин

3:26
Моя семья » Красота и стиль

"Красота требует жертв" — привычная фраза, за которой скрываются реальные истории. Современные бьюти-процедуры, такие как ботокс или липосакция, кажутся рациональными, но так ли это будет через несколько веков? Каждый исторический период оставляет свой след в мире красоты, и методы, которые считались нормой, порой шокируют своей опасностью.

макияж кисти
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
макияж кисти

Свинец в косметике

  • В XVIII веке белила на основе свинца были невероятно популярны. Смешивая свинец с уксусом, женщины создавали ослепительно белую кожу, скрывая следы оспы и несовершенства. Однако такие средства постепенно отравляли организм: волосы седели, начинались боли в животе, а здоровье медленно угасало.

Мышьяк: красота со смертельным исходом

  • После свинца женщины переключились на мышьяк. Этот элемент делал кожу бледной и привлекал к себе внимание как "чудодейственное средство". В 1920-х годах на рынке даже продавались "безвредные" пластины с мышьяком. Однако его применение вызывало облысение, разрушение организма, а при прекращении использования кожа становилась болезненно пятнистой.

Ртуть в борьбе с несовершенствами

  • Ртуть, известная своими токсичными свойствами, в прошлом использовалась для лечения прыщей и сифилиса. Это вещество вызывало серьезные побочные эффекты: от проблем с органами до хронической усталости. Современные предупреждения о ртути в косметике недаром привлекают внимание.

Смертельный паслен

  • Итальянские женщины использовали белладонну для расширения зрачков, что считалось признаком красоты. Однако такие капли ухудшали зрение, делали глаза чувствительными к свету и при длительном применении могли привести к летальному исходу.

Радиоактивные кремы

  • В начале XX века радий считался чудо-ингредиентом. Кремы с радиацией, по заявлениям производителей, "стирали" морщины, заряжая кожу энергией. Реклама обещала чудесное омоложение, пока не стало ясно, что такие средства вызывают рак.

Рентгеновская депиляция

  • Рентгеновские лучи использовались для удаления волос. Процедура длилась до 20 часов, что часто приводило к уплотнению кожи, язвам и раку. Несмотря на опасные последствия, излучение продавалось как "безопасное средство".

Ужасы для волос

  • В XVII веке высокие прически достигли немыслимых размеров. Для их создания использовали железные каркасы, кожу и пудру со свинцом. Прически не мыли неделями, из-за чего заводились вши и мыши, а женщины ставили вокруг головы клетки для защиты от грызунов.

Наращивание ресниц в XIX веке

  • Газета 1899 года описывала наращивание ресниц с использованием кокаина для обезболивания и нитей волос, которые вшивались в веки. Это звучит ужасающе, но такие процедуры считались модными.

Итоги

История красоты напоминает, что мода зачастую игнорировала безопасность ради внешнего вида. Сегодняшние процедуры выглядят гуманнее, но, возможно, в будущем и они станут примером наивности.

Уточнения

Свине́ц (лат. Plumbum; обозначается символом Pb) — элемент 14-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы IV группы), шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 82 и, таким образом, содержит магическое число протонов.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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