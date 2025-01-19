Самые опасные бьюти-процедуры: уроки прошлого для современных женщин

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"Красота требует жертв" — привычная фраза, за которой скрываются реальные истории. Современные бьюти-процедуры, такие как ботокс или липосакция, кажутся рациональными, но так ли это будет через несколько веков? Каждый исторический период оставляет свой след в мире красоты, и методы, которые считались нормой, порой шокируют своей опасностью.

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Свинец в косметике

В XVIII веке белила на основе свинца были невероятно популярны. Смешивая свинец с уксусом, женщины создавали ослепительно белую кожу, скрывая следы оспы и несовершенства. Однако такие средства постепенно отравляли организм: волосы седели, начинались боли в животе, а здоровье медленно угасало.

Мышьяк: красота со смертельным исходом

После свинца женщины переключились на мышьяк. Этот элемент делал кожу бледной и привлекал к себе внимание как "чудодейственное средство". В 1920-х годах на рынке даже продавались "безвредные" пластины с мышьяком. Однако его применение вызывало облысение, разрушение организма, а при прекращении использования кожа становилась болезненно пятнистой.

Ртуть в борьбе с несовершенствами

Ртуть, известная своими токсичными свойствами, в прошлом использовалась для лечения прыщей и сифилиса. Это вещество вызывало серьезные побочные эффекты: от проблем с органами до хронической усталости. Современные предупреждения о ртути в косметике недаром привлекают внимание.

Смертельный паслен

Итальянские женщины использовали белладонну для расширения зрачков, что считалось признаком красоты. Однако такие капли ухудшали зрение, делали глаза чувствительными к свету и при длительном применении могли привести к летальному исходу.

Радиоактивные кремы

В начале XX века радий считался чудо-ингредиентом. Кремы с радиацией, по заявлениям производителей, "стирали" морщины, заряжая кожу энергией. Реклама обещала чудесное омоложение, пока не стало ясно, что такие средства вызывают рак.

Рентгеновская депиляция

Рентгеновские лучи использовались для удаления волос. Процедура длилась до 20 часов, что часто приводило к уплотнению кожи, язвам и раку. Несмотря на опасные последствия, излучение продавалось как "безопасное средство".

Ужасы для волос

В XVII веке высокие прически достигли немыслимых размеров. Для их создания использовали железные каркасы, кожу и пудру со свинцом. Прически не мыли неделями, из-за чего заводились вши и мыши, а женщины ставили вокруг головы клетки для защиты от грызунов.

Наращивание ресниц в XIX веке

Газета 1899 года описывала наращивание ресниц с использованием кокаина для обезболивания и нитей волос, которые вшивались в веки. Это звучит ужасающе, но такие процедуры считались модными.

Итоги

История красоты напоминает, что мода зачастую игнорировала безопасность ради внешнего вида. Сегодняшние процедуры выглядят гуманнее, но, возможно, в будущем и они станут примером наивности.

Уточнения

Свине́ц (лат. Plumbum; обозначается символом Pb) — элемент 14-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы IV группы), шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 82 и, таким образом, содержит магическое число протонов.



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