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Блонзинг: новый тренд в макияже, который изменит ваш ежедневный ритуал

2:32
Моя семья » Красота и стиль

Минимализм в макияже продолжает набирать популярность, и вот он — новый тренд, который значительно упрощает процесс создания идеального образа. Знакомьтесь, блонзинг (от английского "blush" — румяна и "bronzer" — бронзер) — стильный способ объединить два средства и создать макияж с мягким сиянием и естественным загаром, как будто вы только что вернулись с морского курорта.

Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Что такое блонзинг

Блонзинг сочетает в себе румяна и бронзер, давая легкий эффект загара, который придает лицу свежесть и естественное сияние. Этот тренд идеально подходит тем, кто хочет добиться непринужденного и натурального макияжа, без ярких контуров и плотных текстур. Только приятный румянец и нежный загар, который практически не ощущается на коже.

Кроме того, блонзинг позволяет упростить вашу косметичку, оставив всего два средства, которые при правильном применении могут преобразить ваш образ.

Как повторить блонзинг-макияж

Для достижения идеального результата нужно выбрать подходящие оттенки румян и бронзера в зависимости от типа кожи. Для светлой кожи отлично подойдут теплые и нежные оттенки, такие как персиковые или терракотовые, а для более темной кожи — насыщенные, глубокие цвета, например, кирпичный или красный.

Техника нанесения также достаточно проста: начните с легкого тонального средства, такого как BB-крем, чтобы выровнять тон лица, затем увлажните кожу и дождитесь, пока крем полностью впитается. Далее смешайте румяна и бронзер, используя кисть, и нанесите на верхние части скул, виски, переносицу и линию подбородка. Продукты нужно плавно растушевывать для создания естественного эффекта.

Если вам больше нравятся жидкие или кремовые текстуры, используйте спонж для более легкого и точного нанесения. Для того чтобы макияж держался весь день, используйте фиксатор для мейкапа с увлажняющими компонентами, такими как гиалуроновая кислота, и нанесите хайлайтер на выступающие части лица, чтобы добавить сияния.

Заключение

Блонзинг — это легкий способ подчеркнуть свою природную красоту, добавив коже естественного сияния и легкости. Простота в применении и универсальность делают этот тренд отличным выбором для ежедневного макияжа.

Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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