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Тревожные сигналы того, что вам нужен новый шампунь

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Правильный уход за волосами начинается с выбора подходящего шампуня. Если средство не соответствует вашему типу волос, оно может привести к неприятным последствиям. Разберём главные признаки, которые указывают на то, что шампунь вам не подходит.

Мытьё головы
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мытьё головы

Повышенная жирность или сухость

Если волосы стали слишком быстро пачкаться или, наоборот, выглядят пересушенными, это может быть связано с агрессивными компонентами в составе. Неправильный шампунь нарушает баланс кожи головы.

Зуд и раздражение

Ощущение зуда после мытья головы — тревожный сигнал. Возможно, средство содержит аллергены или слишком агрессивные очищающие компоненты, вызывающие раздражение.

Перхоть

Если после смены шампуня появилась перхоть, это может указывать на слишком агрессивное очищение или неподходящий уровень pH.

Ломкость и выпадение волос

Повышенная ломкость и выпадение волос могут быть связаны с пересушиванием кожи головы или недостаточным питанием. Важно подобрать мягкое и бережное средство.

Если вы заметили у себя один или несколько тревожных признаков, стоит попробовать сменить шампунь. Выбирайте средство по типу кожи головы и волос, чтобы избежать проблем и сохранить здоровье локонов.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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