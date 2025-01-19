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Польза умывания газированной водой для кожи

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Умывание газированной водой — это необычный бьюти-тренд, который завоевал популярность благодаря своей простоте и эффективности. Многие утверждают, что этот метод помогает сделать кожу более свежей, упругой и сияющей. Но действительно ли он полезен?

Минеральная вода
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Минеральная вода

Улучшение циркуляции крови

Углекислый газ в составе газированной воды стимулирует кровообращение, что улучшает цвет лица и придаёт коже естественное сияние. Клетки получают больше кислорода, а это способствует их обновлению.

Глубокое очищение пор

Мелкие пузырьки в воде помогают мягко удалять загрязнения и излишки кожного сала, очищая поры без пересушивания кожи. Это особенно полезно для тех, кто страдает от чёрных точек и тусклого цвета лица.

Тонизирующий эффект

Газированная вода действует как естественный тоник, улучшая тонус кожи и делая её более упругой. Это хороший вариант для утреннего ухода, чтобы быстро освежить лицо.

Как правильно умываться газированной водой?

Используйте газированную минеральную воду для этого метода. Промывайте лицо мягкими движениями или делайте компрессы, смачивая ватные диски.

Умывание газированной водой — это простой и доступный способ сделать кожу более свежей и сияющей. Попробуйте этот метод, чтобы убедиться в его эффекте.

Уточнения

Газиро́ванная вода́ — прохладительный напиток из воды, в том числе минеральной, насыщенной углекислым газом.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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