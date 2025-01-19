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Домашнее отбеливание зубов: опасный тренд или полезная находка

2:14
Моя семья » Красота и стиль

В социальных сетях стремительно набирает популярность домашний рецепт отбеливания зубов. Обычная смесь, которую можно сделать дома, обещает эффект, сравнимый с использованием специальных полосок. Но насколько это безопасно.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by cookie-studio
Девушка

Рецепт, который стал хитом

Идея принадлежит бьюти-блогерше Кристен Мачадо. Она рассказала, что пользуется простой смесью, которая заменяет ей посещения стоматолога. Рецепт включает:

  • Любой ополаскиватель для полости рта.
  • Немного пищевой соды.
  • Перекись водорода.

Смесь нужно использовать как обычное средство для полоскания. Это видео собрало миллионы просмотров, а тысячи людей заявили, что способ действительно работает. Неудивительно, ведь перекись водорода входит в состав многих профессиональных отбеливающих средств.

Мнение стоматологов

Несмотря на вирусную популярность, врачи-стоматологи относятся к этому методу с осторожностью. Специалист из Нью-Йорка Алекс Рубинов отмечает, что перекись водорода действительно устраняет поверхностные пятна и отбеливает эмаль. Однако он подчеркивает:

"Такие смеси лучше отбеливающих зубных паст, но регулярное использование может травмировать эмаль".

Специалист советует применять метод с перекисью только периодически, чтобы избежать повреждения эмали и увеличения чувствительности зубов. Если после использования смеси возникают неприятные ощущения, лучше прекратить процедуры и обратиться за профессиональной консультацией.

Альтернатива домашнему методу

Хотя отбеливание дома может дать быстрый эффект, это не заменяет профессионального ухода. Стоматологи рекомендуют:

  • Использовать менее агрессивные средства.
  • Посещать стоматолога для безопасного отбеливания.
  • Следить за состоянием зубной эмали и не пренебрегать чувствительностью зубов.

Итог

Простой рецепт из социальных сетей действительно может дать экспресс-результат, но применять его стоит с осторожностью. Внимательное отношение к здоровью зубов — залог красивой улыбки.

Уточнения

Отбеливание зубов - стоматологическая процедура изменения оттенка зубной эмали. Отбеливание зубов относится к области косметической стоматологии и имеет ряд сторонников и противников.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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