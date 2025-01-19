Домашнее отбеливание зубов: опасный тренд или полезная находка

В социальных сетях стремительно набирает популярность домашний рецепт отбеливания зубов. Обычная смесь, которую можно сделать дома, обещает эффект, сравнимый с использованием специальных полосок. Но насколько это безопасно.
Идея принадлежит бьюти-блогерше Кристен Мачадо. Она рассказала, что пользуется простой смесью, которая заменяет ей посещения стоматолога. Рецепт включает:
Смесь нужно использовать как обычное средство для полоскания. Это видео собрало миллионы просмотров, а тысячи людей заявили, что способ действительно работает. Неудивительно, ведь перекись водорода входит в состав многих профессиональных отбеливающих средств.
Несмотря на вирусную популярность, врачи-стоматологи относятся к этому методу с осторожностью. Специалист из Нью-Йорка Алекс Рубинов отмечает, что перекись водорода действительно устраняет поверхностные пятна и отбеливает эмаль. Однако он подчеркивает:
"Такие смеси лучше отбеливающих зубных паст, но регулярное использование может травмировать эмаль".
Специалист советует применять метод с перекисью только периодически, чтобы избежать повреждения эмали и увеличения чувствительности зубов. Если после использования смеси возникают неприятные ощущения, лучше прекратить процедуры и обратиться за профессиональной консультацией.
Хотя отбеливание дома может дать быстрый эффект, это не заменяет профессионального ухода. Стоматологи рекомендуют:
Простой рецепт из социальных сетей действительно может дать экспресс-результат, но применять его стоит с осторожностью. Внимательное отношение к здоровью зубов — залог красивой улыбки.
Отбеливание зубов - стоматологическая процедура изменения оттенка зубной эмали. Отбеливание зубов относится к области косметической стоматологии и имеет ряд сторонников и противников.
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