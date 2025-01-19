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Полезные привычки, которые сделают кожу сияющей, а волосы здоровыми

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Здоровая кожа и красивые волосы — это результат не только хорошей генетики, но и правильного ухода. Несколько простых привычек помогут улучшить их состояние и надолго сохранить молодость и свежесть.

Патчи для глаз
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Патчи для глаз

1. Регулярное увлажнение

Кожа и волосы нуждаются в достаточном увлажнении. Используйте легкие кремы и масла для кожи, а для волос выбирайте несмываемые кондиционеры и термозащиту. Не забывайте пить достаточно воды.

2. Здоровое питание

Рацион, богатый витаминами A, E, C, биотином и омега-3, укрепляет волосы и улучшает состояние кожи. Включайте в меню орехи, авокадо, рыбу, зелень и ягоды.

3. Деликатное очищение

Жёсткие скрабы и частое мытьё головы могут навредить. Используйте мягкие средства и не пересушивайте кожу агрессивными продуктами.

4. Массаж для стимуляции кровообращения

Лёгкий массаж лица и кожи головы улучшает циркуляцию крови, что способствует насыщению клеток полезными веществами и стимулирует рост волос  и уменьшение отёков.

5. Защита от солнца и вредных факторов

Солнце, ветер и загрязнённый воздух негативно влияют на кожу и волосы. Используйте SPF-защиту и носите головные уборы в жаркую погоду.

Эти простые привычки помогут вам сохранить молодость и красоту. Регулярный уход, правильное питание и защита от внешних факторов дадут заметные результаты.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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