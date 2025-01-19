Как укрепить ногти и сделать их красивыми без салонных процедур?

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Красивые и крепкие ногти — это не только эстетика, но и показатель здоровья. Ломкость, расслоение и сухость могут возникнуть из-за недостатка ухода, питания или воздействия агрессивных внешних факторов. Мы расскажем, как правильно ухаживать за ногтями, чтобы они оставались сильными и ухоженными.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бордовый маникюр

Увлажнение и питание

Кожа вокруг ногтей и кутикула нуждаются в увлажнении, чтобы предотвратить сухость и ломкость. Используйте масла (кокосовое, миндальное, касторовое) и питательные кремы. Это укрепляет ногти и защищает их от расслаивания.

Защита от повреждений

Мойте посуду и выполняйте уборку в перчатках, чтобы бытовая химия не пересушивала ногти. Также избегайте частого контакта с водой без защитных средств, так как это делает ногти хрупкими.

Здоровое питание

Для крепости ногтей важны витамины A, E, B7 (биотин), железо и кальций. Включите в рацион орехи, рыбу, зелень, яйца и молочные продукты.

Щадящий маникюр

Не подпиливайте ногти металлизированными пилками и не обрезайте кутикулу слишком агрессивно. Лучше использовать стеклянные пилки и мягкие баферы.

Крепкие ногти — это результат комплексного ухода. Правильное питание, увлажнение и бережное отношение помогут вам забыть о ломкости и расслаивании, сделав ногти здоровыми и красивыми.

Уточнения

Но́гти — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов. Ногти являются производными эпидермиса.



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