Искусственные ямочки на щеках: хит сезона или временный тренд

В последнее время в сети всё чаще появляются фото девушек, которые решаются на мини-операцию для создания ямочек на щеках. Этот тренд, получивший название "Поцелуй ангела", стремительно набирает популярность.
Если природа не наградила тебя заветными ямочками, современные хирурги готовы это исправить. Процедура, известная как димплэктомия, позволяет искусственно создать естественные углубления на щеках. Интересно, что на начальном этапе ямочки видны постоянно, но через 2-3 месяца их можно будет заметить только при улыбке.
Этот способ особенно популярен среди девушек с круглой формой лица, так как ямочки визуально делают лицо более худым и изящным.
Стоимость такой процедуры приятно удивляет: цены начинаются от 10 тысяч рублей. Это делает димплэктомию доступной для широкой аудитории.
Димплэктомия — это способ подчеркнуть индивидуальность и придать лицу особую привлекательность. Главное, не забывай, что естественная красота всегда остаётся в тренде, и любая процедура должна быть осознанным выбором.
Тренд (англицизм от trend - тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.
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