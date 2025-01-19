Искусственные ямочки на щеках: хит сезона или временный тренд

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В последнее время в сети всё чаще появляются фото девушек, которые решаются на мини-операцию для создания ямочек на щеках. Этот тренд, получивший название "Поцелуй ангела", стремительно набирает популярность.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Что такое димплэктомия

Если природа не наградила тебя заветными ямочками, современные хирурги готовы это исправить. Процедура, известная как димплэктомия, позволяет искусственно создать естественные углубления на щеках. Интересно, что на начальном этапе ямочки видны постоянно, но через 2-3 месяца их можно будет заметить только при улыбке.

Как проходит процедура

Методика: Используются специальные нити, что делает процесс максимально безопасным и безоперационным.

Время: Процедура занимает не более часа.

Результат: В течение первых месяцев ямочки могут выглядеть слегка искусственно, но позже становятся неотличимыми от натуральных.

Этот способ особенно популярен среди девушек с круглой формой лица, так как ямочки визуально делают лицо более худым и изящным.

Сколько стоит димплэктомия

Стоимость такой процедуры приятно удивляет: цены начинаются от 10 тысяч рублей. Это делает димплэктомию доступной для широкой аудитории.

Заключение

Димплэктомия — это способ подчеркнуть индивидуальность и придать лицу особую привлекательность. Главное, не забывай, что естественная красота всегда остаётся в тренде, и любая процедура должна быть осознанным выбором.

Уточнения

Тренд (англицизм от trend - тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.



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