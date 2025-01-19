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Украшения теряют блеск из-за парфюма: узнай как этого не допустить

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Наносишь духи в последний момент перед выходом? Оказывается, это не лучшая идея! Хотя это кажется логичным — финальный штрих перед тем, как выйти, — существует важная причина, почему стоит изменить этот порядок.

Парфюм
Фото: https://www.freepik.com by freepic-diller
Парфюм

Плохая новость для твоих украшений и одежды

Если ты наносишь духи после того, как уже надета одежда и украшения, последствия могут быть неприятными. Парфюм, особенно если его состав включает масла, может оставить пятна на светлых тканях, которые очень сложно удалить. К тому же, духи могут повлиять на внешний вид украшений, сделав их потемневшими. Масляные следы на кольцах, цепочках или серьгах — не то, что ты хочешь увидеть на любимых аксессуарах.

Как избежать проблем

Чтобы избежать подобных неприятностей, просто приучись наносить духи до того, как надеваешь украшения и одеваешься. Подожди 5-10 минут после нанесения парфюма, и только потом продолжай сборы. Так ты обеспечишь, что аромат раскроется как задумано, а твои наряды и украшения останутся в идеальном состоянии.

Заключение

Теперь ты знаешь, как правильно наносить духи, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Следуя этому простому правилу, твои вещи будут сохраняться в идеальном виде, а аромат — раскрываться максимально красиво.

Уточнения

Парфюме́рия - совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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