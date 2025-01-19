Все о BB, CC и DD-кремах: что они могут и как их использовать

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Как только на рынке появились BB-кремы, они произвели настоящий фурор. С тех пор в бьюти-индустрии начали появляться все новые продукты с аббревиатурами — СС и DD-кремы.

Фото: https://www.freepik.com Косметика

И хотя многие воспринимают их как однотипные средства, на самом деле каждый из них имеет свои уникальные особенности и функции. Мы расскажем, чем они отличаются, какие преимущества предлагают и как правильно их использовать.

BB-кремы: универсальные помощники для макияжа

BB-крем, или beauty balm (бьюти-бальзам), впервые появился в Корее более 10 лет назад и сразу привлек внимание благодаря своей универсальности. Это средство обещает заменить несколько косметических продуктов сразу — увлажняющий крем, сыворотку, праймер и даже тональный крем.

Однако, как и в случае с большинством маркетинговых заявлений, реальность оказалась чуть более скромной. BB-кремы отлично выравнивают тон кожи, не создавая при этом плотного слоя, но не могут полностью заменить сыворотки или увлажняющие кремы.

Одним из главных преимуществ этих кремов является легкая текстура, которая подходит как для жирной, так и для сухой кожи. Для жирной кожи BB-крем — это находка, так как он позволяет создать натуральный макияж, не опасаясь, что средство "поплывет" в течение дня. Кроме того, многие BB-кремы содержат SPF-защиту, что делает их отличным выбором для защиты от солнечных лучей.

CC-кремы: для коррекции цвета

СС-крем (color correction) отличается от BB тем, что помимо выравнивания тона кожи, он еще и активно корректирует её цвет. Эти кремы идеально подходят для людей с пигментацией, покраснениями, акне и сосудистыми сеточками. Они помогают уменьшить видимость дефектов и придают лицу свежий и ровный оттенок.

СС-кремы особенно понравятся обладательницам жирной кожи: их текстура легкая и невесомая, а эффекты, как правило, "невидимы". Однако, для сухой кожи такие кремы не всегда подходят, так как они могут подчеркивать шелушения. В отличие от BB-кремов, СС-кремы не заменяют корректор, а лишь помогают улучшить общий тон кожи.

DD-кремы: защита и увлажнение

DD-крем, или daily defence, появился несколько позже, но его концепция уже достаточно четко определена. Эти средства обеспечивают защиту кожи от внешних факторов, таких как загрязнение, ультрафиолетовые лучи и выхлопные газы. Основная цель DD-кремов — поддержка липидного барьера кожи и предотвращение возрастных изменений.

Они не столь популярны, как их предшественники, но уже начинают набирать свою аудиторию. Для девушек, страдающих от первых морщин или тех, кто заботится о защите от фотостарения, DD-крем станет хорошим выбором. Основной недостаток — наличие масел в составе, поэтому обладательницы жирной кожи могут не оценить его.

Как выбрать и использовать крем

BB, CC и DD-кремы имеют общие черты, но также и отличия. Чтобы добиться идеального результата, выберите подходящее средство в зависимости от типа кожи и нужд. Например, если вам нужно увлажнение и легкое покрытие, то BB-крем — это ваш вариант. Для коррекции цвета и устранения покраснений лучше подойдет СС-крем. А для защиты от окружающей среды и предотвращения морщин используйте DD-крем.

Чтобы нанести эти средства, воспользуйтесь простыми рекомендациями: нанесите крем на пальцы, чтобы текстура расплавилась от тепла, или используйте синтетическую кисть или влажный спонж для более легкого покрытия. Главное — не забудьте закрепить результат легкой пудрой.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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