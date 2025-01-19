Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осторожно, Дружба! Диетолог предупреждает о рисках популярной каши советского времени
Подобрать декор для дома и избежать безвкусицы: советы для гармоничного интерьера
Кошечки древних людей — наука открыла доселе неизвестный вид карликовых кошек
Кошка и растения: как избежать битвы в вашем доме
Многослойность и потертости: создаем образ в стиле гранж
Как не забыть о коже зимой? 3 простых совета по использованию масок
Какие яблоки полезнее? Врач Мясников делится секретами
Ушной клещ у животных: признаки, которые нельзя игнорировать
Дополнительный сон после звонка будильника: польза или вред?

Все о BB, CC и DD-кремах: что они могут и как их использовать

4:06
Моя семья » Красота и стиль

Как только на рынке появились BB-кремы, они произвели настоящий фурор. С тех пор в бьюти-индустрии начали появляться все новые продукты с аббревиатурами — СС и DD-кремы.

Косметика
Фото: https://www.freepik.com
Косметика

И хотя многие воспринимают их как однотипные средства, на самом деле каждый из них имеет свои уникальные особенности и функции. Мы расскажем, чем они отличаются, какие преимущества предлагают и как правильно их использовать.

BB-кремы: универсальные помощники для макияжа

BB-крем, или beauty balm (бьюти-бальзам), впервые появился в Корее более 10 лет назад и сразу привлек внимание благодаря своей универсальности. Это средство обещает заменить несколько косметических продуктов сразу — увлажняющий крем, сыворотку, праймер и даже тональный крем.

Однако, как и в случае с большинством маркетинговых заявлений, реальность оказалась чуть более скромной. BB-кремы отлично выравнивают тон кожи, не создавая при этом плотного слоя, но не могут полностью заменить сыворотки или увлажняющие кремы.

Одним из главных преимуществ этих кремов является легкая текстура, которая подходит как для жирной, так и для сухой кожи. Для жирной кожи BB-крем — это находка, так как он позволяет создать натуральный макияж, не опасаясь, что средство "поплывет" в течение дня. Кроме того, многие BB-кремы содержат SPF-защиту, что делает их отличным выбором для защиты от солнечных лучей.

CC-кремы: для коррекции цвета

СС-крем (color correction) отличается от BB тем, что помимо выравнивания тона кожи, он еще и активно корректирует её цвет. Эти кремы идеально подходят для людей с пигментацией, покраснениями, акне и сосудистыми сеточками. Они помогают уменьшить видимость дефектов и придают лицу свежий и ровный оттенок.

СС-кремы особенно понравятся обладательницам жирной кожи: их текстура легкая и невесомая, а эффекты, как правило, "невидимы". Однако, для сухой кожи такие кремы не всегда подходят, так как они могут подчеркивать шелушения. В отличие от BB-кремов, СС-кремы не заменяют корректор, а лишь помогают улучшить общий тон кожи.

DD-кремы: защита и увлажнение

DD-крем, или daily defence, появился несколько позже, но его концепция уже достаточно четко определена. Эти средства обеспечивают защиту кожи от внешних факторов, таких как загрязнение, ультрафиолетовые лучи и выхлопные газы. Основная цель DD-кремов — поддержка липидного барьера кожи и предотвращение возрастных изменений.

Они не столь популярны, как их предшественники, но уже начинают набирать свою аудиторию. Для девушек, страдающих от первых морщин или тех, кто заботится о защите от фотостарения, DD-крем станет хорошим выбором. Основной недостаток — наличие масел в составе, поэтому обладательницы жирной кожи могут не оценить его.

Как выбрать и использовать крем

BB, CC и DD-кремы имеют общие черты, но также и отличия. Чтобы добиться идеального результата, выберите подходящее средство в зависимости от типа кожи и нужд. Например, если вам нужно увлажнение и легкое покрытие, то BB-крем — это ваш вариант. Для коррекции цвета и устранения покраснений лучше подойдет СС-крем. А для защиты от окружающей среды и предотвращения морщин используйте DD-крем.

Чтобы нанести эти средства, воспользуйтесь простыми рекомендациями: нанесите крем на пальцы, чтобы текстура расплавилась от тепла, или используйте синтетическую кисть или влажный спонж для более легкого покрытия. Главное — не забудьте закрепить результат легкой пудрой.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России
Мир. Новости мира
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России Аудио 
Стрижка боб-пикси: омолаживающий эффект для женщин старше 40
Красота и стиль
Стрижка боб-пикси: омолаживающий эффект для женщин старше 40 Аудио 
Используйте каждый сантиметр грядки: посадите эти растения рядом с чесноком
Садоводство, цветоводство
Используйте каждый сантиметр грядки: посадите эти растения рядом с чесноком Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Последние материалы
Младенческие колики: простые решения для облегчения состояния ребенка
Антарктида в будущем может стать нефтяной столицей
Что делать, если планка кажется слишком сложной: топ-20 вариантов упражнения
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Древнейшее проклятье — археологи вскрыли французскую могилу и навлекли на себя Богов
4 способа сделать уборку быстрым и увлекательным процессом
Как выбрать хороший крем для рук? Обратите внимание на эти ингредиенты
Домашнее отбеливание зубов: опасный тренд или полезная находка
Приготовьте эфирное масло из апельсинов сами — самый простой рецепт
Ваши действия при осложнённых родах у питомца: советы владельцам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.