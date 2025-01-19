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Как не состарить себя макияжем: 5 грубых ошибок

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Макияж — это мощный инструмент для создания образа. Но, к сожалению, не все приёмы работают на нашу пользу. Некоторые из них способны визуально состарить, подчёркивая то, что мы хотели бы скрыть. Вот пять ошибок, которые стоит избегать.

Красные губы
Фото: flickr.com by helicopterspy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Красные губы

Слишком тёмные румяна

  • Насыщенные оттенки сливы и бордо, особенно на светлой коже, добавляют тяжести и лет. Вместо этого выбери румяна с тёплым подтоном, близким к естественному румянцу.

Плотная пудра

  • Если ты используешь плотную пудру поверх тонального крема, будь готова к тому, что она подчеркнёт каждую складочку. Для лёгкого и свежего финиша выбирай прозрачную пудру или матирующие салфетки для устранения жирного блеска.

Перламутровые тени

  • Тени с блёстками выше складки века — прямой путь к тому, чтобы выглядеть старше. Попробуй матовые текстуры, они сделают взгляд более выразительным и омолодят лицо.

Широкие стрелки

  • Толстые линии на веках делают взгляд тяжёлым и визуально уменьшают глаза. Вместо этого рисуй тонкие и аккуратные стрелки, чтобы добиться элегантности.

Избыток туши

  • Слои туши на верхних и нижних ресницах могут утяжелить образ, сделав его неопрятным. Лучше нанести продукт в один-два слоя, подчёркивая лишь верхние ресницы.

Заключение

Макияж — это искусство, и важно не перестараться. Учитывая эти простые рекомендации, ты сможешь выглядеть моложе и увереннее, получая комплименты от окружающих.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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