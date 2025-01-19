Секреты мягкого отшелушивания кожи с помощью скрабов, пилингов и щёток

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Правильное отшелушивание кожи — важный этап ухода, который помогает поддерживать её гладкость и свежесть. Однако важно выбирать правильные средства и методы, чтобы избежать раздражений и повреждений. Рассмотрим, как использовать скрабы, пилинги и щётки для безопасного и эффективного отшелушивания кожи.

Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бедро

Скрабы

Это популярное средство для отшелушивания, которое использует абразивные частички для удаления мёртвых клеток. Чтобы избежать травм, выбирайте скрабы с мелкими и мягкими частицами, которые не будут повреждать кожу. Наносите его мягкими круговыми движениями и не усердствуйте — это поможет улучшить кровообращение и не повредит кожный барьер.

Пилинги

Пилинги с химическими составами (например, с кислотами) действуют мягче, чем механические скрабы. Они растворяют омертвевшие клетки, не травмируя кожу. Для домашнего использования выбирайте пилинги с низким содержанием кислот, чтобы избежать ожогов или раздражений. После пилинга важно увлажнить кожу, чтобы восстановить её защитный слой.

Щётки

Массажные щётки для тела — это ещё один способ отшелушивания, который также стимулирует кровообращение и улучшает тонус кожи. Используйте щётку с натуральными щетинками и массируйте ей сухую кожу перед принятием душа. Не давите сильно на кожу, чтобы избежать покраснений.

Не стоит отшелушивать кожу слишком часто — два-три раза в неделю будет вполне достаточно. После процедуры обязательно увлажните тело, чтобы сохранить баланс и мягкость кожи.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



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