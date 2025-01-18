Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Постоянный голод: симптомы, которые не стоит игнорировать
Зимняя сказка Балтики — пять причин посетить побережье в холодное время года
Что ждёт в будущем поколение Бета
Не храните шины как попало: откройте секреты долговечности
Зачем замачивать семена перед проращиванием?
Причина приостановки продаж плоских кормушек RSPB
Превратится в несъедобную массу! Никогда не храните мёд в этом месте
5 факторов, влияющих на суточное сжигание калорий
Жена Сарика Андреасяна рассказала о необычном способе армян загорать

Как технологии и фантазия дизайнеров изменят моду будущего?

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Мода всегда в поиске нового, а в последние годы мы наблюдаем, как дизайнеры шаг за шагом двигаются в будущее, предлагая смелые и экстравагантные решения. Какие необычные тренды они готовят для нас? Сегодня мы разберем самые интересные и футуристичные концепции, которые могут оказаться не только на подиумах, но и на улицах в ближайшем будущем.

Steve-frame-runway-004
Фото: commons.wikimedia.org by Lover of fashion, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Steve-frame-runway-004

Технологии в одежде

Одним из самых удивительных трендов является интеграция технологий в ткани. Умная одежда, которая регулирует температуру тела, реагирует на движение или даже изменяет цвет, станет популярной в будущем. Например, вещь, которая может сама обновлять свой дизайн с помощью электронных чернил, позволяет выразить индивидуальность в каждом моменте.

Экологичные и инновационные материалы

Дизайнеры всё чаще обращаются к экологии и создают устойчивые материалы. Вместо традиционного хлопка и кожи, они используют переработанный пластик, биоразлагаемые ткани и даже инновационные материалы, такие как синтетическая паутина или ткань, изготовленная из водорослей. Это не только спасает природу, но и открывает новые горизонты в дизайне.

Минимализм и утопические формы

Футуристичная мода часто связывается с минимализмом, где каждая деталь имеет значение. Линии, напоминающие формы космических кораблей, яркие и нестандартные аксессуары, а также необычные силуэты помогут каждому почувствовать себя частью будущего. Преобладание монохромных оттенков и функциональных деталей обещает стать основой стиля.

Мода будущего обещает быть яркой, функциональной и экологичной. Эти тренды дают нам возможность экспериментировать с образом, создавая уникальные и футуристичные образы.

Уточнения

Мо́да — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Российский турист побывал в Северной Корее и сравнил её с пионерским лагерем
Туризм
Российский турист побывал в Северной Корее и сравнил её с пионерским лагерем
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие
Наука и техника
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Простые и дешевые удобрения для томатов, о которых вы не знали
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Последние материалы
Причина приостановки продаж плоских кормушек RSPB
Превратится в несъедобную массу! Никогда не храните мёд в этом месте
5 факторов, влияющих на суточное сжигание калорий
Жена Сарика Андреасяна рассказала о необычном способе армян загорать
Как технологии и фантазия дизайнеров изменят моду будущего?
Эти соусы сделают вашу шаурму неповторимой
По платным трассам: как экономить время и ехать с комфортом
Как напиток из Азии может защитить здоровье женщин
Ешьте это каждый день, и ваше сердце скажет спасибо
Рассказываем, как сделать простой салат с капустой еще вкуснее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.