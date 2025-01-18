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Секреты сохранения гладкости и упругости кожи на каждый день

2:41
Моя семья » Красота и стиль

Каждая женщина мечтает о коже, которая остаётся упругой и гладкой на протяжении многих лет. Конечно, генетика и возраст играют свою роль, но ежедневные привычки могут значительно повлиять на внешний вид. Разберемся, какие из них действительно помогают сохранить упругость кожи.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by https://www.freepik.com/author/cookie-studio
Девушка

Пить достаточное количество воды

Один из самых важных факторов для поддержания здоровья дермы — это гидратация. Недостаток воды в организме может привести к сухости кожи, утрате эластичности и появлению морщин. Стремитесь пить не менее 8 стаканов воды в день. Это поможет поддержать баланс влаги в клетках и улучшить тонус кожи.

Регулярный уход за кожей

Ежедневное очищение, тонизирование и увлажнение — основа правильного ухода. Чистая и увлажнённая кожа выглядит гладкой и свежей. Используйте средства, подходящие для вашего типа кожи, и не забывайте увлажнять её не только утром, но и вечером. Дополнительно можно использовать маски с питательными и увлажняющими компонентами.

Защита от солнца

Ультрафиолетовое излучение разрушает коллаген и эластин — белки, которые обеспечивают упругость кожи. Чтобы избежать преждевременного старения, обязательно используйте солнцезащитные средства с SPF, даже в пасмурную погоду.

Правильное питание

Питание имеет огромное значение для состояния кожи. Включайте в рацион продукты, богатые витаминами A, C и E, а также омега-3 жирные кислоты, которые способствуют укреплению клеточных мембран. Овощи, фрукты, орехи, рыба и авокадо помогут улучшить текстуру кожи и повысить её упругость.

Здоровый сон

Во время сна дерма восстанавливается, клетки активно обновляются, а гормоны, которые активируются в ночное время, способствуют улучшению упругости кожи. Постарайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки. Хороший сон помогает уменьшить отёки, разгладить морщины и улучшить цвет лица.

Физическая активность

Умеренные физические нагрузки помогают улучшить циркуляцию крови и лимфы, что способствует лучшему снабжению кожи кислородом и питательными веществами. Это помогает улучшить её тонус, стимулирует производство коллагена и делает дерму более упругой.

Следуя этим простым привычкам, можно значительно замедлить процессы старения и сохранить гладкость и упругость кожи на многие годы.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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