Щеки-яблочки и приподнятые уголки губ: корейские тренды в макияже

Корейские стандарты красоты часто удивляют европейцев: что-то, что кажется недостатком, в Корее может быть настоящим трендом. Давайте разберемся, почему азиатки обожают подчёркивать мешки под глазами, восхищаются эльфийскими ушками и готовы тренировать осанку до идеала.
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Девушка
Мешки под глазами: новый уровень мимишности
В Корее мешки под глазами называют "эгё-саль", что переводится как "обаяние под глазами". Девушки считают, что небольшая припухлость придаёт лицу трогательности и делает взгляд более открытым. В магазинах можно найти специальные карандаши для рисования таких складок — один штрих, и вы ближе к корейскому идеалу.
Идеальная худоба — без компромиссов
Похудение — культ в Южной Корее. Здесь в почёте фигура без единого лишнего грамма, а в аптеках легко найти десятки БАДов для детокса и похудения. Стройные плечи и ровная осанка — ещё одна обязательная составляющая корейского стандарта красоты.
Эльфийские уши: не только для сказок
Оттопыренные уши, которые визуально сужают лицо, — настоящий хит. Их называют "эльфийскими" из-за схожести с образом сказочных персонажей. Корейцы считают, что такая особенность делает лицо утончённее.
Щечки-яблочки вместо скуластого рельефа
Если в Европе акцент делают на скулах, то в Корее важны кругловатые, чуть припухлые щёки. Это придаёт облику мягкость и молодость. Главное — добиться сочетания пухлых щёк с худым лицом, что под силу только настоящим мастерам макияжа.
Губы с "улыбкой" и широкие брови
Приподнятые уголки губ — символ приветливости и лёгкости. Если макияжа недостаточно, девушки прибегают к пластике. Что касается бровей, то они должны быть широкими, естественными и располагаться выше, чем обычно, чтобы лицо казалось открытым и добрым.
Корейские стандарты красоты кажутся необычными, но каждая деталь имеет цель: подчеркнуть молодость, утончённость и доброжелательность.
Уточнения
Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.