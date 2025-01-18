Модные кроссовки 2025: что будет в тренде

2:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Какие сникеры станут мастхэвом следующего года? Если хочешь оставаться в тренде, этот гид по кроссовочной моде 2025 года тебе точно пригодится!

Фото: pexels.com by Dương Nhân, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Люди в кроссовках

Красные замшевые

Кроссовки в оттенках красного уже сейчас претендуют на звание главного хита года. Этот цвет обещает взлететь на модный Олимп, особенно после выхода второй части фильма "Злая", где красные туфельки Дороти снова покорят сердца модниц. Замша добавляет особую элегантность и эффектность.

Коричневые замшевые

Шоколадные оттенки не теряют актуальности. Если в прошлом году такие модели уже были популярны, то в 2025 они остаются в тренде. Выбирай замшу — этот материал особенно ценится за свою текстуру и универсальность.

Старой закалки

Хиты прошлых лет снова в деле! "Уродливые кроссовки", вансы и гибриды со слипонами обретают новую жизнь. Стритстайлеры активно возвращают в обиход пары, которые считались модными 2-3 года назад. Такое возвращение к истокам подчеркивает, что стиль не имеет срока годности.

Горпкор forever

Технологичность и удобство — главный тренд горпкора. Брутальные модели, напоминающие ботинки, завоевывают популярность у трендсеттеров. Это идеальный выбор для тех, кто ценит практичность и стиль в одном флаконе.

Дизайнерские гибриды

Для тех, кто хочет выделиться, дизайнеры предлагают необычные решения. Кроссовки-балетки или другие гибридные варианты наверняка станут тем акцентом, который привлечет внимание. Такие пары — отличный способ показать свою осведомленность в моде.

Голубые оттенки

Синий и голубой — цвета, которые идут ко всему. Кроссовки в этой палитре, особенно из денима, станут универсальным решением для любого гардероба. Такие модели уже завоевывают популярность, так что поспеши выбрать свои!

Итог

Мода 2025 года предлагает разнообразие: от ярких красных замшевых кроссовок до брутальных моделей в стиле горпкор. Следуй этим трендам, чтобы твой образ был не только стильным, но и современным.

Уточнения

Обувь - элемент одежды.



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