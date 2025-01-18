Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украшения 2025 года: не просто аксессуары, а стиль жизни
Как обновить стены за выходные: стильные идеи без ремонта
Реабилитолог рассказал, как подготовиться к катанию на коньках и лыжах
Как Geely создала империю инноваций в автомобильной индустрии
Огурцы без горечи: вот какие сорта стоит посадить
Дарья Мельникова рассказала, какая пища помогает ей поддерживать форму после родов
Сжигаем жир приятным способом каждое утро: этот способ ускорит обмен веществ
Простой метод очистки губки за 2 минуты: ваша кухня будет безопасной
Как напитки меняют цвет зубов? Результаты вас удивят

Не повторяй: 7 вещей, с которыми каблуки выглядят ужасно

2:50
Моя семья » Красота и стиль

Обувь на каблуке — неизменный атрибут женского гардероба, который способен сделать любой образ более утонченным. Однако есть случаи, когда даже самые стильные туфли могут испортить общий вид. С чем не стоит носить каблуки, чтобы избежать модных промахов?

Туфли
Фото: https://www.freepik.com
Туфли

Джинсовые шорты

  • Лето — пора демонстрировать стройные ноги, и джинсовые шорты подходят для этого идеально. Они хороши для прогулок, пляжа или вечеринки. Но стоит добавить к ним хищные шпильки, и весь образ может стать неуместным. Лучше выбрать удобные кеды, босоножки, мюли на низком каблуке или сандалии. Если хочется подчеркнуть длину ног каблуками, то отдайте предпочтение удлиненным моделям шорт, например, бермудам.

Узкие джинсы

  • Скинни-джинсы часто считают способом визуально "подтянуть" фигуру, но в реальности они лишь подчеркивают объемы. В паре с каблуками особенно пострадают девушки с фигурой типа "груша": тонкий каблук и зауженные брючины создают эффект "куриной ножки". Чтобы избежать этого, выбирайте более свободные фасоны брюк.

Леггинсы

  • Лосины с каблуками — вызов для самых смелых. Но сочетание часто выглядит нелепо. Лучше оставить леггинсы для занятий спортом или домашнего уюта, но уж точно не для модного выхода.

Спортивный костюм

  • Яркие тайтсы или трикотажные штаны на завязке в паре с каблуками могут стать поводом для мемов. Исключением может стать стиль спорт-шик: худи, карго или короткие топы вполне гармонично смотрятся с босоножками на каблуке.

Откровенные платья

  • Мини-платья с глубоким декольте, дополненные шпильками, почти всегда выглядят вульгарно, даже на обладательницах идеальной фигуры. Лучше остановить выбор на более сдержанных фасонах, чтобы не испытывать неудобств от задирающейся юбки и неловкой походки.

Брюки неподходящей длины

  • Попытки натянуть узкие длинные брючины поверх каблуков приводят к заломам ткани и визуальному сокращению длины ног. Этот эффект "гармошки" смотрится неряшливо, поэтому лучше сочетать каблуки с правильно подогнанными по длине брюками.

Мини-юбка и туфли-копытца

  • Сочетание мини-юбки с туфлями на массивной платформе напоминает образы нулевых годов. Такой стиль оставьте для тематической вечеринки, а в повседневной жизни выбирайте более изящные решения.

Заключение

Выбирая обувь на каблуке, учитывайте особенности гардероба. Иногда лучше отказаться от шпилек в пользу удобной и стильной альтернативы. Так ваш образ всегда будет гармоничным и уместным.

Уточнения

Каблу́к - деталь обуви в виде вертикальной подставки, приподнимающей пятку выше уровня носка.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Общество
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20 Аудио 
Как два простых ингредиента делают блины невероятно вкусными
Еда и рецепты
Как два простых ингредиента делают блины невероятно вкусными Аудио 
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Садоводство, цветоводство
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке Аудио 
Популярное
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.

Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Последние материалы
Украшения 2025 года: не просто аксессуары, а стиль жизни
Как обновить стены за выходные: стильные идеи без ремонта
Реабилитолог рассказал, как подготовиться к катанию на коньках и лыжах
Как Geely создала империю инноваций в автомобильной индустрии
Огурцы без горечи: вот какие сорта стоит посадить
Дарья Мельникова рассказала, какая пища помогает ей поддерживать форму после родов
Сжигаем жир приятным способом каждое утро: этот способ ускорит обмен веществ
Простой метод очистки губки за 2 минуты: ваша кухня будет безопасной
Как напитки меняют цвет зубов? Результаты вас удивят
Как превратить старую мебель в стильный элемент интерьера: 6 способов обновления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.