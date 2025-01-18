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Украшения 2025 года: не просто аксессуары, а стиль жизни

3:09
Моя семья » Красота и стиль

2025 год принесет нам массу новых трендов в мире украшений, и если вы хотите быть в тренде, обязательно обратите внимание на эти пять ключевых тенденций. Украшения больше не просто аксессуары для особых случаев — теперь они становятся важной частью повседневного образа, раскрывая вашу индивидуальность.

Бижутерия
Фото: https://www.freepik.com
Бижутерия

Бодичейны — цепочки для тела

  • Одним из самых ярких трендов этого года стали бодичейны. Эти цепочки, обвивающие тело вокруг талии, бедер или шеи, добавляют образу сексуальности и утонченности, подчеркивая женские формы. Варианты могут быть как минималистичными, так и многослойными, с элементами из драгоценных камней, металла или кожи. И не думайте, что этот тренд актуален только летом — бодичейны можно носить и зимой, сочетая их с длинными свитерами или даже с верхней одеждой.

Длинные подвески и вытянутые цепочки

  • Скажем "прощай" чокерам! В 2025 году тренд будет на длинные подвески и вытянутые цепочки. Эти украшения идеально дополнят как вечерний, так и повседневный стиль. В качестве кулонов популярны яркие камни, символичные подвески или даже фигурки животных. Такие аксессуары подчеркивают шею и декольте, делая образ более утонченным.

Жемчуг в новом свете

  • Жемчуг возвращается, но теперь он выглядит совсем иначе. В 2025 году жемчужные украшения не ограничиваются классическими ожерельями. Это могут быть изделия, сочетающие жемчуг с другими материалами, такими как серебро, золото или камни. Такой стиль легко вписывается даже в более дерзкие и нестандартные образы, что позволяет вам смело экспериментировать с сочетаниями.

Каффы — украшения для тела

  • Каффы становятся еще одной важной новинкой 2025 года. Эти аксессуары, которые раньше носились только на ушах, теперь можно встретить и на носу, шее или запястье. Каффы могут быть изысканными с драгоценными камнями или более грубыми металлическими, создающими эффект дерзости. Эти украшения отлично сочетаются с другими аксессуарами, позволяя создавать многослойные образы.

Броши — неожиданные акценты

  • Броши вновь в моде, и теперь они могут быть на любой части одежды. Хотите выделиться? Прикрепите брошь на сумке, обуви или даже на шляпе. Эти аксессуары могут быть как маленькими и деликатными, так и большими, с камнями и интересным декором. Брошь превращает даже самый простой образ в нечто особенное, акцентируя внимание на изысканных деталях.

Заключение

Мода на украшения 2025 года обещает быть яркой и смелой. Если хотите быть в тренде, не бойтесь экспериментировать с аксессуарами, которые помогут подчеркнуть вашу индивидуальность и уникальность.

Уточнения

Бижуте́рия (фр. bijouterie - торговля ювелирными изделиями; фр. bijou - драгоценность, прелесть, украшение) — украшения, в отличие от ювелирных изделий, сделанные из недорогих материалов.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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