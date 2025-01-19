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Как вернуть коже здоровье после зимних холодов: 6 моментов, о которых важно помнить при уходе за собой

2:40
Моя семья » Красота и стиль

Зимние холода могут негативно сказаться на состоянии кожи. Длительное пребывание на морозе, резкие перепады температур и воздействие ветра ослабляют её защитный барьер. После возвращения с улицы кожа может стать сухой, шершавой или даже воспалённой. Врач-дерматолог София Белаш из "СМ-Косметология" предлагает несколько советов, которые помогут восстановить здоровье кожи.

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Фото: freepik.com by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новый год
  1. После пребывания на морозе важно внимательно осмотреть кожу на наличие повреждений. Обратите внимание на сухость, покраснение, зуд и шелушение — эти признаки могут указывать на необходимость особого ухода. Если состояние кожи значительно ухудшилось, рекомендуется обратиться к специалисту.
  2. Для очищения кожи после прогулки на морозе используйте мягкие средства без спирта и агрессивных ПАВ. Кремы и молочко для умывания помогут удалить загрязнения, не нарушая естественный баланс влаги. Избегайте горячей воды, лучше умывайтесь тёплой или прохладной.
  3. После очищения обязательно увлажните кожу. Используйте кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой, глицерином или натуральными маслами, такими как масло ши, авокадо или арганы. Эти компоненты помогут удержать влагу и восстановить защитный барьер кожи. Наносите увлажняющее средство сразу после очищения, чтобы зафиксировать влагу, пишет Газета.Ru.
  4. Зима — отличное время для использования питательных масок и бальзамов. Применяйте их 2-3 раза в неделю для усиления увлажнения. Обратите внимание на продукты с витаминами А и Е, которые способствуют восстановлению кожи.
  5. Перед выходом на улицу всегда используйте защитные кремы с высоким SPF. Эти средства помогут предотвратить повреждения от ультрафиолетового излучения и холодного ветра. Наносите крем за 30 минут до выхода на улицу.
  6. Не забывайте о внутреннем увлажнении. Пейте достаточное количество воды, особенно зимой. Рекомендуется выпивать не менее 1,5-2 литров воды в день, чтобы поддерживать уровень влаги в организме и коже.

Кожа — это индикатор общего состояния здоровья. Старайтесь избегать стресса, высыпайтесь и соблюдайте сбалансированное питание. Любые изменения в уходе за кожей вводите постепенно, чтобы избежать нежелательных реакций, заключила косметолог.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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