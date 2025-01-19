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Волосы под защитой: что делают маски и что остаётся мифом

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Многие уверены, что маски для волос способны кардинально улучшить их состояние, но так ли это на самом деле? А что насчет частого использования гелей для душа? Разберемся в этих вопросах.

Женщина с длинными волосами
Фото: freepik.com by master1305 на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с длинными волосами

Могут ли маски изменить структуру волос

Существует мнение, что никакое средство не проникает внутрь волоса и не изменяет его структуру. "Маска — это концентрированный бальзам, который улучшает внешний вид волос, делая их мягче и послушнее. Но долгосрочные изменения маловероятны", — утверждают специалисты.

Если волосы стали ломкими или сильно выпадают, стоит записаться к трихологу. Причины проблем с волосами часто кроются глубже, например, в состоянии организма, а не в отсутствии ухода.

Гель для душа: можно ли пользоваться дважды в день

Нет доказательств того, что частое использование геля для душа наносит вред коже. Однако важно учитывать индивидуальные особенности. Например, если у вас сухая или склонная к экземе кожа, лучше выбирать гели с увлажняющим эффектом и следить за температурой воды — она не должна быть слишком горячей.

Почему важно консультироваться с врачом

Несмотря на доступность информации в интернете, лучше доверять профессиональным рекомендациям. Врач подскажет, какие средства подойдут именно вам, а также поможет избежать распространенных ошибок.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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