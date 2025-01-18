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Лечебная косметика из аптек: чем она отличается от обычной

1:52
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Сегодня на аптечных полках можно найти косметику, которая отличается не только высоким качеством, но и лечебными свойствами. В чем ее особенности и почему стоит выбирать такие средства? Генеральный директор сервиса для фармацевтов Pharmedu Татьяна Ходанович делится своим мнением.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

Лечебная направленность и безопасность

Аптечная косметика чаще всего содержит меньше отдушек и раздражающих компонентов, что делает ее гипоаллергенной. Она создается не для маскировки недостатков, а для устранения их причин. Это делает такие продукты идеальным выбором для людей с чувствительной кожей или специфическими проблемами.

"Покупая косметику в аптеках, вы получаете средства, проверенные на соответствие строгим стандартам качества. Это особенно важно для детской косметики, где недоброкачественный продукт может нанести вред здоровью", — отмечает Татьяна Ходанович.

Контроль качества и предотвращение рисков

Аптечные сети сотрудничают напрямую с производителями, что исключает вероятность подделок и продажи товаров с истекшим сроком годности. Кроме того, продукция в аптеках проходит проверку надзорными органами, что гарантирует безопасность.

Риски покупок на маркетплейсах

На маркетплейсах можно найти привлекательные цены на косметику. Однако с такими покупками связаны риски: контрафактная продукция или товары с истекшим сроком годности. Эти проблемы полностью исключаются в крупных аптечных сетях.

Аптечная косметика — это выбор тех, кто ищет надежные и качественные средства ухода. Особенно это важно, если речь идет о продукции для детей или для решения специфических проблем кожи.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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