Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальный интерьер для дома с собакой: как выбрать мебель и отделку
Секреты здоровых волос зимой: как не повредить их холодом и ветром
Как улучшить кофе: 5 добавок, которые сделают его полезнее
Тайна звёздного происхождения: как космос создал галактики сам
Доктор Мясников рассказал, кому ни в коем случае нельзя есть паштет
Поклонники Ренаты Литвиновой уверены, что актриса скоро станет бабушкой
Используйте каждый сантиметр грядки: посадите эти растения рядом с чесноком
Некоторые продукты могут увеличить риск рака толстой кишки на 120%
Модные кроссовки 2025: что будет в тренде

Как восстановить волосы без ботокса? Эти масла — настоящие спасители

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины все чаще начинают выбирать натуральные масла для ухода за волосами. Это не только тренд, но и эффективное средство для восстановления и поддержания здоровья шевелюры. Если выбрать подходящее масло, можно добиться удивительных результатов без использования дорогих салонных процедур.

Волосы
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Волосы

Лучшие масла для волос

Кокосовое масло

Это один из самых популярных и проверенных продуктов. Оно помогает не только укрепить волосы, но и эффективно восстанавливает поврежденные пряди. Кокосовое масло помогает избавиться от секущихся кончиков и придает волосам объем, избавляя от ощущения утяжеленности. Если правильно его использовать, оно станет отличной альтернативой дорогим процедурам, таким как ботокс для волос.

Масло ши

Ши — это настоящее спасение для тех, кто хочет вернуть волосам силу и блеск. Его доступность и высокая эффективность сделали это масло любимым среди многих женщин. Масло ши восстанавливает волосы, делает их мягкими и шелковистыми. Это средство по праву считается одним из лучших для глубокого питания и увлажнения.

Аргановое масло

Хотя это масло и относится к более дорогим продуктам, его действия просто неоценимы. Аргановое масло питает волосы на клеточном уровне, восстанавливая даже сильно поврежденные пряди. Если ваши волосы пережили многочисленные окрашивания или термическое воздействие, это масло поможет вернуть им жизненную силу и блеск. В некоторых случаях, когда волосы сильно испорчены, аргановое масло — единственный выход.

Как выбрать подходящее масло для себя

При выборе масла важно учитывать тип волос и их состояние. Масла не являются универсальными средствами, и каждое из них подойдет для определенных нужд. Кокосовое масло идеально для питания и объема, масло ши — для восстановления и увлажнения, а аргановое — для лечения поврежденных волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Недвижимость
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много Аудио 
Огородный сезон стоит начать уже в январе: 5 культур, которые пора сеять
Садоводство, цветоводство
Огородный сезон стоит начать уже в январе: 5 культур, которые пора сеять
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Наука и техника
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы Аудио 
Популярное
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.

Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России
Последние материалы
Идеальный интерьер для дома с собакой: как выбрать мебель и отделку
Секреты здоровых волос зимой: как не повредить их холодом и ветром
Как улучшить кофе: 5 добавок, которые сделают его полезнее
Тайна звёздного происхождения: как космос создал галактики сам
Доктор Мясников рассказал, кому ни в коем случае нельзя есть паштет
Поклонники Ренаты Литвиновой уверены, что актриса скоро станет бабушкой
Используйте каждый сантиметр грядки: посадите эти растения рядом с чесноком
Некоторые продукты могут увеличить риск рака толстой кишки на 120%
Модные кроссовки 2025: что будет в тренде
30 дней утренних упражнений: как зарядка изменит вашу жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.