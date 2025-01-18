Откройте для себя 4 способа справиться с жирными волосами навсегда

Многие сталкиваются с проблемой, когда волосы быстро становятся жирными. Почему это происходит и как с этим бороться? Давайте разберёмся в причинах и способах предотвращения излишней жирности волос.
Естественное масло скальпа
Кожа головы выделяет натуральное масло для защиты волос, однако его избыток может придать волосам жирный вид.
Частое мытье волос
Парадоксально, но частое мытье волос может провоцировать еще большее выделение жира. Кожа головы стремится компенсировать потерю масла после каждого мытья, усугубляя проблему.
Неподходящие средства ухода
Некоторые шампуни содержат питательные или тяжёлые компоненты, которые образуют пленку, удерживающую масло на волосах. Обильное нанесение шампуня, особенно на кожу головы, может усилить этот эффект.
Вот несколько проверенных советов для борьбы с излишней жирностью:
Если домашние методы не помогают, стоит обратиться к специалисту для консультации. Правильный уход поможет справиться с жирностью и сохранить здоровье волос.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.