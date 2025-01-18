Как сделать смоки айс за 3 простых шага

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Макияж в стиле смоки айс — это классика, которая всегда в моде, но для многих он кажется сложным. Однако существует несколько способов упростить этот процесс и добиться выразительного взгляда даже тем, у кого нет много времени или терпения. Если вы хотите освоить эту технику без особых усилий, вам помогут простые шаги.

Фото: www.freepik.com is licensed under Public domain Высокая мода модель женщина в красочные яркие огни позирует

Простая техника смоки айс

1. Используйте карандаш для глаз

Для начала возьмите карандаш для глаз и аккуратно проведите им по верхнему и нижнему веку. Это будет ваша темная основа. Чтобы сделать макияж более стойким и насыщенным, выберите карандаш с насыщенным пигментом.

2. Растушуйте

Теперь важно правильно растушевать карандаш. Для этого используйте подходящую кисть или, если под рукой нет инструмента, пальцы. Важно аккуратно растушевать линии, чтобы макияж выглядел мягким и не резким.

3. Нанесите тушь для ресниц

Чтобы завершить образ, нанесите два слоя туши. Сначала используйте обычный способ, чтобы ресницы стали более выразительными. Затем второй слой наносите кистью, держа её вертикально. Это поможет разделить ресницы, сделает их длинными и объемными.

Альтернативный вариант с тенями

Если у вас есть немного больше времени, можно использовать тени для создания более выразительного эффекта. Для этого потребуется три кисти:

Первая кисть поможет нанести темные тени на веки.

Вторая кисть нужна для того, чтобы смешать темную основу с более светлыми оттенками, создавая эффект градиента.

Третья кисть поможет смягчить контуры и добиться плавного перехода между цветами.

Не забывайте, что смоки айс можно адаптировать под любой тип глаз, и с каждой новой попыткой вы будете делать его все более мастерски!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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