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Объемные губы и четкий овал без филлеров: что такое дентальный лифтинг

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Дентальный лифтинг — это современная стоматологическая методика, которая не только восстанавливает здоровье зубов, но и улучшает эстетику лица. Благодаря процедуре можно скорректировать овал лица, сделать губы объемнее и восстановить тонус мягких тканей.

Лицо девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лицо девушки

Что такое дентальный лифтинг

По словам стоматолога-ортопеда Никиты Лукашова, дентальный лифтинг представляет собой лечение, направленное на изменение формы лица за счет нормализации прикуса. Основная цель — восстановление высоты нижней трети лица и тонуса губ. Эта процедура работает на глубоком уровне, оказывая влияние на мягкие ткани.

Когда прикус становится правильным, лицо приобретает более четкие контуры, а губы визуально увеличиваются. Однако важно понимать, что дентальный лифтинг не является заменой косметологических процедур, но может стать их фундаментом.

Какие процедуры входят в дентальный лифтинг

Дентальный лифтинг включает в себя комплекс стоматологических процедур:

  • Диагностика и лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава.
  • Исправление прикуса. Установка брекетов, кап или имплантов помогает достичь правильного положения зубов.
  • Профилактика. Регулярный уход и укрепление зубов обеспечивают долгосрочный эффект.

Эти методы работают системно, устраняя первопричины проблем, в отличие от косметологии, которая дает временный эффект.

Когда видны результаты

Изменения становятся заметны уже после нескольких процедур, особенно после установки капы. Однако для достижения устойчивого результата потребуется время, так как лечение направлено на постепенное восстановление функций и эстетики лица.

Когда дентальный лифтинг может быть неэффективен

Процедура может не оправдать ожидания в случаях:

  • Скелетные патологии, такие как асимметрия костей черепа или сколиоз, требуют хирургического вмешательства.
  • Выраженные дефекты структуры костей лица.
  • Щелчки в челюсти, боли в мышцах и неправильное положение челюсти.

Дентальный лифтинг помогает маскировать некоторые недостатки, но не может исправить серьезные скелетные патологии.

Итог

Дентальный лифтинг — это больше, чем косметическая процедура. Это подход, который помогает восстановить здоровье зубов, улучшить контуры лица и сделать губы более выразительными. Перед началом лечения важно пройти полную диагностику и проконсультироваться со специалистом.

Уточнения

Ли́фтинг - косметическая процедура подтяжки кожи.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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