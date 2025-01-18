Объемные губы и четкий овал без филлеров: что такое дентальный лифтинг

Дентальный лифтинг — это современная стоматологическая методика, которая не только восстанавливает здоровье зубов, но и улучшает эстетику лица. Благодаря процедуре можно скорректировать овал лица, сделать губы объемнее и восстановить тонус мягких тканей.
По словам стоматолога-ортопеда Никиты Лукашова, дентальный лифтинг представляет собой лечение, направленное на изменение формы лица за счет нормализации прикуса. Основная цель — восстановление высоты нижней трети лица и тонуса губ. Эта процедура работает на глубоком уровне, оказывая влияние на мягкие ткани.
Когда прикус становится правильным, лицо приобретает более четкие контуры, а губы визуально увеличиваются. Однако важно понимать, что дентальный лифтинг не является заменой косметологических процедур, но может стать их фундаментом.
Дентальный лифтинг включает в себя комплекс стоматологических процедур:
Эти методы работают системно, устраняя первопричины проблем, в отличие от косметологии, которая дает временный эффект.
Изменения становятся заметны уже после нескольких процедур, особенно после установки капы. Однако для достижения устойчивого результата потребуется время, так как лечение направлено на постепенное восстановление функций и эстетики лица.
Процедура может не оправдать ожидания в случаях:
Дентальный лифтинг помогает маскировать некоторые недостатки, но не может исправить серьезные скелетные патологии.
Дентальный лифтинг — это больше, чем косметическая процедура. Это подход, который помогает восстановить здоровье зубов, улучшить контуры лица и сделать губы более выразительными. Перед началом лечения важно пройти полную диагностику и проконсультироваться со специалистом.
Ли́фтинг - косметическая процедура подтяжки кожи.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.