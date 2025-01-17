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Скульптурное лицо без хирургии: эффективные процедуры против второго подбородка

2:57
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Второй подбородок — распространённая косметическая проблема, связанная с возрастными изменениями, лишним весом или генетикой. Современная косметология предлагает эффективные решения. Вот 8 процедур, которые помогут справиться с этой проблемой.

Косметолог
Фото: https://www.freepik.com
Косметолог

Причины появления второго подбородка

  • Избыточный вес: жировые отложения в области подбородка формируют дефект.
  • Возраст: снижение упругости кожи под действием гравитации.
  • Генетика: наследственная предрасположенность к накоплению жира.
  • Слабые мышцы: недостаток тонуса мышц шеи способствует обвисанию.
  • Отёчность: застой лимфы и нарушение кровообращения.

8 процедур против второго подбородка

Липолитики

  • Инъекционные препараты, которые расщепляют жировую ткань, улучшая микроциркуляцию и повышая упругость кожи. Подходят для борьбы с локальными жировыми отложениями.

SMAS-лифтинг

  • Аппаратная процедура, которая воздействует на глубокие слои кожи и мышцы ультразвуком. Подтягивает ткани, улучшает контуры лица и сохраняет эффект до нескольких лет.

Криотерапия

  • Использование низких температур для уменьшения жировых отложений, стимуляции кровотока и омоложения кожи. Процедура также помогает улучшить рельеф лица.

Аппарат Icoone

  • Методика сочетает вакуумный и микромассаж, улучшая текстуру кожи и устраняя отёчность. Подходит для тех, кто хочет безболезненного ухода с видимым эффектом.

Лазерная терапия

  • Эффективна при сочетании жировых отложений с дряблой кожей. Лазер стимулирует выработку коллагена, подтягивает кожу и омолаживает её.

Игольчатый RF-лифтинг

  • Процедура прорабатывает подкожно-жировую клетчатку и стимулирует обновление коллагеновых волокон. Улучшает контуры лица и устраняет возрастные изменения.

Полимолочная кислота

  • Инъекционное и аппаратное средство для обновления тканей, выработки коллагена и эластина. Выравнивает рельеф и омолаживает кожу.

Коллагенотерапия

  • Использование натурального коллагена для восстановления упругости и гладкости кожи. Подходит для устранения сухости, дряблости и пигментации.

Что выбрать

Выбор процедуры зависит от причины второго подбородка. Например:

  • При избыточном весе — липолитики или криотерапия.
  • При дряблой коже — лазерная терапия или SMAS-лифтинг.
  • Для улучшения текстуры кожи — коллагенотерапия или аппарат Icoone.

Итог

Каждая из перечисленных процедур требует контроля специалиста. Перед началом курса косметолог оценит состояние кожи и подберёт подходящий метод, чтобы результат был максимальным.

Уточнения

Ли́фтинг - косметическая процедура подтяжки кожи.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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