Скульптурное лицо без хирургии: эффективные процедуры против второго подбородка
2:57
Your browser does not support the audio element.
18.01.2025 02:16
Второй подбородок — распространённая косметическая проблема, связанная с возрастными изменениями, лишним весом или генетикой. Современная косметология предлагает эффективные решения. Вот 8 процедур, которые помогут справиться с этой проблемой.
Фото: https://www.freepik.com
Косметолог
Причины появления второго подбородка
Избыточный вес: жировые отложения в области подбородка формируют дефект.
Возраст: снижение упругости кожи под действием гравитации.
Генетика: наследственная предрасположенность к накоплению жира.
Слабые мышцы: недостаток тонуса мышц шеи способствует обвисанию.
Отёчность: застой лимфы и нарушение кровообращения. 8 процедур против второго подбородка
Липолитики
Инъекционные препараты, которые расщепляют жировую ткань, улучшая микроциркуляцию и повышая упругость кожи. Подходят для борьбы с локальными жировыми отложениями.
SMAS-лифтинг
Аппаратная процедура, которая воздействует на глубокие слои кожи и мышцы ультразвуком. Подтягивает ткани, улучшает контуры лица и сохраняет эффект до нескольких лет.
Криотерапия
Использование низких температур для уменьшения жировых отложений, стимуляции кровотока и омоложения кожи. Процедура также помогает улучшить рельеф лица.
Аппарат Icoone
Методика сочетает вакуумный и микромассаж, улучшая текстуру кожи и устраняя отёчность. Подходит для тех, кто хочет безболезненного ухода с видимым эффектом.
Лазерная терапия
Эффективна при сочетании жировых отложений с дряблой кожей. Лазер стимулирует выработку коллагена, подтягивает кожу и омолаживает её.
Игольчатый RF-лифтинг
Процедура прорабатывает подкожно-жировую клетчатку и стимулирует обновление коллагеновых волокон. Улучшает контуры лица и устраняет возрастные изменения.
Полимолочная кислота
Инъекционное и аппаратное средство для обновления тканей, выработки коллагена и эластина. Выравнивает рельеф и омолаживает кожу.
Коллагенотерапия
Использование натурального коллагена для восстановления упругости и гладкости кожи. Подходит для устранения сухости, дряблости и пигментации.
Что выбрать
Выбор процедуры зависит от причины второго подбородка. Например:
При избыточном весе — липолитики или криотерапия.
При дряблой коже — лазерная терапия или SMAS-лифтинг.
Для улучшения текстуры кожи — коллагенотерапия или аппарат Icoone.
Итог
Каждая из перечисленных процедур требует контроля специалиста. Перед началом курса косметолог оценит состояние кожи и подберёт подходящий метод, чтобы результат был максимальным.
Уточнения
- косметическая процедура подтяжки кожи. Ли́фтинг
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру