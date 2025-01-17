Почему кожа реагирует высыпаниями на новые средства: очистка или аллергия

Вы начали пользоваться новым косметическим средством, но вместо долгожданного улучшения кожи получили высыпания? Это может быть как нормальная реакция кожи, так и сигнал о том, что средство вам не подходит. Как разобраться в причинах? Расскажем, как отличить процесс очищения кожи (purging) от несовместимости с косметикой.
Если прыщи появляются там, где раньше их не было, и имеют необычный вид — крупные, покрасневшие, болезненные — скорее всего, это плохая реакция на средство. Если же высыпания сосредоточены в привычных проблемных зонах и выглядят как обычно, речь идет о процессе очищения. В таких случаях активные ингредиенты средства (например, АНА-кислоты, ретинол или ниацинамид) ускоряют обновление клеток, выводя загрязнения на поверхность кожи.
Когда средство вызывает жжение, зуд или ощущение, что кожа "горит", это указывает на индивидуальную непереносимость или ослабленный защитный барьер. Такое средство лучше заменить. Если же неприятных ощущений нет, но появляются высыпания, возможно, кожа просто очищается.
Обратите внимание, совпадает ли появление высыпаний с:
Если причина связана с обновлением кожи, будьте терпеливы: процесс очищения занимает 4-6 недель. Если прыщи не проходят за 8 недель, это средство не подходит вашему типу кожи.
Если вы не можете определить причину высыпаний, лучше обратиться к врачу. Специалист поможет разработать индивидуальную программу ухода и подобрать подходящие средства.
Прыщи от новой косметики не всегда сигнализируют о проблемах. Это может быть естественный процесс очищения кожи. Главное — правильно интерпретировать сигналы, которые подает ваша кожа, и не забывать о базовых правилах ухода.
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