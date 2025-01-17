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Почему кожа реагирует высыпаниями на новые средства: очистка или аллергия

3:05
Моя семья » Красота и стиль

Вы начали пользоваться новым косметическим средством, но вместо долгожданного улучшения кожи получили высыпания? Это может быть как нормальная реакция кожи, так и сигнал о том, что средство вам не подходит. Как разобраться в причинах? Расскажем, как отличить процесс очищения кожи (purging) от несовместимости с косметикой.

Волосы девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Волосы девушки

Характер высыпаний

Если прыщи появляются там, где раньше их не было, и имеют необычный вид — крупные, покрасневшие, болезненные — скорее всего, это плохая реакция на средство. Если же высыпания сосредоточены в привычных проблемных зонах и выглядят как обычно, речь идет о процессе очищения. В таких случаях активные ингредиенты средства (например, АНА-кислоты, ретинол или ниацинамид) ускоряют обновление клеток, выводя загрязнения на поверхность кожи.

Ощущения на коже

Когда средство вызывает жжение, зуд или ощущение, что кожа "горит", это указывает на индивидуальную непереносимость или ослабленный защитный барьер. Такое средство лучше заменить. Если же неприятных ощущений нет, но появляются высыпания, возможно, кожа просто очищается.

Когда начались прыщи

Обратите внимание, совпадает ли появление высыпаний с:

  • Началом использования средства.
  • Периодом стресса.
  • Неправильным питанием.
  • Менструацией.

Если причина связана с обновлением кожи, будьте терпеливы: процесс очищения занимает 4-6 недель. Если прыщи не проходят за 8 недель, это средство не подходит вашему типу кожи.

Что делать при появлении высыпаний

Если это очищение

  • Продолжайте использовать средство.
  • Терпеливо ждите 4-6 недель.
  • Упростите уход: исключите агрессивные продукты (скрабы, спиртовые тоники).
  • Увлажняйте кожу, чтобы снизить раздражение

Если это негативная реакция

  • Немедленно прекратите использование средства.
  • Подберите новую формулу с помощью косметолога.

Советы по уходу за кожей

  • Не давите прыщи, чтобы избежать рубцов.
  • Вводите активные компоненты (например, ретинол или кислоты) постепенно, начиная с применения через день.
  • Уменьшите использование агрессивных очищающих средств.
  • Наносите увлажняющий крем до и после активных продуктов.
  • При необходимости сократите пребывание на солнце и обязательно используйте SPF.

Когда обращаться к косметологу

Если вы не можете определить причину высыпаний, лучше обратиться к врачу. Специалист поможет разработать индивидуальную программу ухода и подобрать подходящие средства.

Итог

Прыщи от новой косметики не всегда сигнализируют о проблемах. Это может быть естественный процесс очищения кожи. Главное — правильно интерпретировать сигналы, которые подает ваша кожа, и не забывать о базовых правилах ухода.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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