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Косметика, которая подстраивается под кожу: правда или рекламная уловка

2:53
Моя семья » Красота и стиль

В последние годы на рынке появились продукты, обещающие адаптацию под индивидуальные особенности кожи — так называемая pH-косметика. Особенно популярны румяна, блески и губные помады, которые, по словам производителей, способны менять цвет в зависимости от pH вашей кожи. Но насколько оправданы такие обещания? Давайте разберемся.

Девушка
Фото: freepik by wayhomestudio is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Что такое pH и как работает pH-косметика

pH — это показатель кислотности среды, который варьируется от 0 (кислота) до 14 (щелочь). Нормальный уровень pH кожи колеблется в пределах 4-6, что создает естественную защиту от бактерий и негативных воздействий.

Ключевой компонент pH-косметики — краситель на основе бромокислот, который, как лакмусовая бумажка, реагирует на кислотность кожи. При нанесении продукт меняет цвет, взаимодействуя с поверхностью кожи.

Может ли pH-косметика адаптироваться под цвет кожи

Не совсем. Уровень pH кожи у большинства людей находится в одном диапазоне, поэтому глобальных изменений в цвете ожидать не стоит. Разные оттенки на коже объясняются не реакцией на pH, а индивидуальным подтоном кожи или цветотипом. В результате цвет продукта может казаться чуть теплее или холоднее, но основная гамма остается неизменной.

Влияет ли pH-косметика на здоровье кожи

pH-косметика не способна изменить кислотность кожи, поскольку используемые кислоты слишком слабы. Однако для людей с чувствительной кожей существует риск раздражения. Перед использованием рекомендуется протестировать продукт на небольшом участке.

Почему pH-косметика так популярна

  • Интерактивность: изменение цвета при нанесении создает эффект "волшебства", который привлекает внимание.
  • Универсальность: нежные розовые и красные оттенки подходят большинству людей.
  • Маркетинг: бренды умело используют научные термины, чтобы создать ощущение инновационности.

Продукты, которые работают лучше на основе pH

  • Румяна: мягкие оттенки легко сочетаются с большинством тонов кожи.
  • Блески для губ: создают естественный эффект, меняя цвет от прозрачного до розового.
  • Помады: предлагают мягкие переходы, которые смотрятся свежо.

Итог: научная находка или маркетинг

pH-косметика — это скорее маркетинговая уловка, чем научный прорыв. Хотя эффект "подстройки" выглядит привлекательно, он в большей степени зависит от цвета кожи, чем от pH. В будущем, возможно, появятся более сложные формулы, способные на настоящую адаптацию.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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